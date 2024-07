Generationswechsel im DIAKO-Aufsichtsrat (Freie Kliniken Bremen).

Zu einem geplanten Generationswechsel im DIAKO-Aufsichtsrat ist es am 23. Februar 2022 gekommen. Der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christoph B. Klosterkemper (40) hat den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Braun (72) in dieser Funktion abgelöst.

Braun wollte nicht erneut als Vorsitzender antreten, bleibt aber dem Gremium

als normales Aufsichtsratsmitglied erhalten. Peter Braun ist eine bekannte

Größe in Bremen. Der Unternehmer gründete 1982 seine Personalagentur, saß für

die FDP in der Bürgerschaft und hat als Präsident der Bremer Eiswette gewirkt.

Seit 2002 engagierte sich Peter Braun im DIAKO-Aufsichtsrat; seit 2010 war er

dessen Vorsitzender.

Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christoph B. Klosterkemper ist gebürtiger

Bremer, seit 2014 im DIAKO-Aufsichtsrat und ist seit September des vergangenen

Jahres stellvertretender AR-Vorsitzender. Er ist einer von zwei

geschäftsführenden Gesellschaftern des Versicherungsmaklers AKP (Atermann König

& Pavenstedt), einer der bedeutenden eigentümergeführten Versicherungsmakler in

Deutschland. Dr. Klosterkemper ist verheiratet, Vater von vier Kindern und

engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich im DIAKO-Aufsichtsrat, im Evangelischen

Diakonissenmutterhaus sowie in der Diakonie des St. Petri Doms, im Verein für

Innere Mission und bei den Johannitern tätig.

Dr. Christoph Klosterkemper war bei der Bundeswehr, studierte im Anschluss

Volks- und Betriebswirtschaftslehre, promovierte in Versicherungsbetriebslehre,

sammelte vielfältige Erfahrungen als Unternehmensberater und stieg 2013 in

siebter Generation in die Familienfirma C.W. König und Atermann König &

Pavenstedt als geschäftsführender Gesellschafter ein.

„Es ist mir eine große Freude und Ehre, diese wunderbare Aufgabe im Vorsitz

zusammen mit Herrn Collan übernehmen zu können. Gemeinsam mit dem gesamten

Aufsichtsratsteam und unserem hochkompetenten Geschäftsführer, werden wir diese

für den Bremer Westen und darüber hinaus so positiv wirkende Institution zum

Wohle der Patienten und Mitarbeiter auf dem Kurs von wirtschaftlichem Erfolg

halten und unsere vielfältigen strategischen Möglichkeiten für eine

selbstständige und diakonisch sinnstiftende Zukunft angehen.“

Zum neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Robert Oskar Collan

(40) berufen. Als finnischer Staatsbürger in Freiburg im Breisgau groß

geworden, ist Robert Oskar Collan über vorherige berufliche Stationen in der

Schweiz und in Singapur 2014 nach Bremen gekommen. Er ist verheiratet, Vater

zweier Kinder und arbeitet als Geschäftsführer der FRIBA Investment GmbH & Co.

KG mit Sitz in Bremen und in Hamburg. Auch engagiert er sich bereits

ehrenamtlich als Diakon des St. Petri Doms zu Bremen.

Der Aufsichtsrat des DIAKO besteht aus elf Mitgliedern. Sechs kommen aus

externen Bezügen, einen Vertreter entsendet die Bremische Evangelische Kirche

(BEK) und vier Mitglieder kommen aus der Belegschaft des DIAKO. Die

verantwortliche Tätigkeit ist ein ehrenamtliches Engagement.

Quelle: Freie Kliniken Bremen, 24.04.2022