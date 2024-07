Geschäftsführer der St. Rochus-Hospital Telgte GmbH verabschiedet (Pressemitteilung).

Volker Hövelmann, Geschäftsführer der St. Rochus-Hospital Telgte GmbH und deren Tochtergesellschaften (St. Clemens GmbH, St. Nikolaus GmbH und St. Christophorus Ambulante Pflege GmbH) geht nach über 3 Jahrzehnten Wirken in den wohlverdienten Ruhestand. Dr. Nils Brüggemann, Vorstand St. Franziskus-Stiftung

Münster, Volker Hövelmann, Geschäftsführer, Daniel Freese, Geschäftsführer (von links nach rechts)

Volker Hövelmann hat über 32 Jahre die Entwicklung des St. Rochus-Hospitals

wesentlich begleitet und gestaltet. Mit seinem hohen Engagement und kluger

Weitsicht hat er dazu beigetragen, dass das St. Rochus-Hospital als Fachklinik

für Psychiatrie und Psychotherapie einen exzellenten Ruf über das Münsterland

hinaus genießt. Auch die Entwicklung der Tochter- bzw. Schwesterngesellschaft

in der Alten- und Eingliederungshilfe im Verbund der St. Franziskus-Stiftung

sind unter seiner Verantwortung gewachsen und zählen mittlerweile zu

etablierten Versorgungseinrichtugen in der Region. Unter der Leitung von Volker

Hövelmann sind unter dem Dach der St. Rochus-Hospital Telgte GmbH aktuell rd.

1.000 Mitarbeiter:innen beschäftigt. In einer kleinen Feierstunde überbrachte

Herr Dr. Brüggemann die besten Glückwünsche und Worte des Dankes der St.

Franziskus-Stiftung Münster.

Die aktuelle pandemische Entwicklung macht leider entsprechend der Verdienste

von Volker Hövelmann keine angemessene Feier in größerem Umfang möglich, welche

- sobald die Rahmenbedingungen dieses zulassen - im Frühjar 2022 nachgeholt

werden soll. Bereits seit dem 01.01.2020 haben Volker Hövelmann und Daniel

Freese die Geschäftsführung der St. Rochus-Hospital Telgte GmbH gemeinsam

ausgeübt, um die gute Entwicklung in den Leistungsbereichen kontinuierlich und

stabil fortzuführen. Daniel Freese wird zukünftig von Vanessa Schöning

unterstützt, die zum 01.01.2022 als Verwaltungsleiterin und Prokuristin berufen

worden ist.

Quelle: Pressemitteilung, 13.12.2021