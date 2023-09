Geschäftsführer verlässt das Diako-Krankenhaus Flensburg

Nachfolger übernimmt vom scheidenden Geschäftsführer des Diakoniekrankenhauses Flensburg (Pressemeldung).

Ingo Tüchsen verlässt nach fünf Jahren am 30. November die Geschäftsführung des DIAKO Krankenhauses und bleibt Geschäftsführer der DIAKO Nordfriesland. „Wir danken Ingo Tüchsen für seinen herausragenden Einsatz für die DIAKO in diesen schwierigen Zeiten. Er hat immer die ganze DIAKO im Blick, in Gegenwart und Zukunft, das zeichnet ihn aus“, sagen Pastor Dirk Outzen und Holger Menzel vom Vorstand der DIAKO.

Dr. John Näthke tritt am 1. Dezember 2023 die Nachfolge von Ingo Tüchsen als Geschäftsführer der DIAKO Krankenhaus gGmbH an. Der 46-Jährige ist derzeit Geschäftsführer der VAMED Rehaklinik Damp. „Mit Dr. John Näthke konnten wir einen Klinikmanager für uns gewinnen, der über langjährige Erfahrungen in der Leitung von Akut- und Reha-Krankenhäusern verfügt“, freuen sich Pastor Dirk Outzen und Holger Menzel. So trägt John Näthke aktuell als Geschäftsführer der Rehaklinik Damp die Verantwortung für den operativen Betrieb und die strategische Weiterentwicklung der zweitgrößten Rehaklinik Europas.

Zuvor war John Näthke u.a. sechs Jahre Geschäftsführer der Helios Klinik Schleswig, eines Schwerpunktversorger-Krankenhauses und einer psychiatrischen Fachklinik. Sein Promotionsstudium der Betriebswirtschaftslehrer schloss er an der Universität zu Köln ab. Dr. John Näthke ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Quelle: Pressemeldung, 12.09.2023