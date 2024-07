Geschäftsführer verlässt Krankenhaus Eisenhüttenstadt

Krankenhaus Eisenhüttenstadt zum Ausscheiden des Geschäftsführers... (Pressemitteilung der Stadt).

Der Geschäftsführer der Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH und der Tochtergesellschaften wird das Krankenhausunternehmen vorfristig einvernehmlich zum 30. Juni 2022 verlassen. Auch seine Ämter in den Tochtergesellschaften wird er zu diesem Zeitpunkt niederlegen. Gesellschafter und Aufsichtsrat würdigen die

Verdienste und danken für die geleistete Arbeit von Till Frohne, der vor über 7 Jahren die Geschicke des Konzerns übernahm und auch in zurückliegenden schwierigen Zeiten erfolgreich leitete. Inhaltlich meisterte er nicht nur die

Erstuntersuchungen in der Erstaufnahmeeinrichtung bis hin zu den mehreren

tausenden Impfungen gegen covid19. Wirtschaftlich konnte eine komfortable

Liquidität aufgebaut werden. Die Tarifbindung konnte für das Krankenhaus nicht

nur fortgeführt sondern auch im nichtärztlichen Bereich neu begründet werden.

Planungsseitig sind neue Bereiche wie die amb. Schmerztherapie in Vorbereitung.

Das MVZ ist stabilisiert und aus der Versorgung der Bewohner nicht mehr

wegzudenken. Damit konnte ein solides Fundament für die Zukunft des

Klinikunternehmens geschaffen. Es wird von den oben genannten Beteiligten

bedauert, dass es zu Missverständnissen in der Öffentlichkeit gegenüber und in

Bezug auf die Vertreter von Gesellschafter und Aufsichtsrat gegeben hat. Herr

Frohne dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, konzernweit.

Quelle: Pressemitteilung der Stadt, 02.06.2022