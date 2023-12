Geschäftsführer-Wechsel am Karl-Olga-Krankenhaus Stuttgart

Neuer Geschäftsführer am Karl-Olga-Krankenhaus Stuttgart (Pressemeldung).

Daniel Busch wird zum 1. Januar kommenden Jahres neuer Geschäftsführer des Stuttgarter Karl-Olga-Krankenhauses der Sana Kliniken AG. Er tritt damit die Nachfolge von Janine Bender an, die als Geschäftsführerin zum Sana-Klinikum Remscheid wechselt. Daniel Busch ist seit knapp sechs Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Sana beschäftigt, aktuell als Geschäftsführer der Sana Herzchirurgie Stuttgart. Im Rahmen eines geordneten Übergangs wird Busch diese Aufgaben schrittweise abgeben, ehe er sich vollständig aus der Geschäftsführung der SHS zurückziehen wird. Zudem ist Busch derzeit Geschäftsführer des Neurologischen Rehabilitationszentrums Quellenhof in Bad Wildbad, das er bis zur Regelung einer Nachfolge weiter fachlich betreuen wird.

„Das Karl-Olga-Krankenhaus hat sich unter der Führung von Janine Bender sehr gut entwickelt und ist mit seinem medizinischen Angebot ein wichtiger Akteur der Gesundheitsversorgung in Stuttgart“, erklärt Sana-Vorstand Jens Schick. „Wir danken Janine Bender für ihr Engagement und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe im Bergischen Land alles Gute. Mit Daniel Busch haben wir einen Nachfolger gefunden, der in den vergangenen Jahren immer mehr Verantwortung übernommen hat und für die neue Aufgabe bestens gerüstet ist. Auch ihm wünsche ich einen guten Start“, so Jens Schick.

Das Karl-Olga-Krankenhaus mit seinem diakonischen Profil ist Lehrkrankenhaus der Universität Ulm und zählt rund 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 12.000 stationäre Patienten pro Jahr sowie 355 Akutbetten. Seit 1985 ist die Sana Kliniken AG mit 74 Prozent der Hauptträger der Karl-Olga-Krankenhaus GmbH. Als Akutkrankenhaus mit einer Notaufnahme und elf medizinischen Fachabteilungen stellt das Haus eine hochwertige und auf modernen Erkenntnissen basierende Medizin sicher. Die Klinikschwerpunkte sind die Kardiologie, die Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie insbesondere die orthopädische Chirurgie (Baumann-Klinik Orthopädie, Handchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie).

Daniel Busch und Janine Bender

Daniel Busch folgt als Geschäftsführer des Stuttgarter Karl-Olga-Krankenhauses auf Janine Bender, die ans Sana-Klinikum Remscheid wechselt

Über die Sana Kliniken AG

Die Sana Kliniken AG ist führender integrierter Gesundheitsdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Gesundheitsversorgung erstreckt sich von Präventionsangeboten über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin zu Nachsorge, Rehabilitation und Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Neben B2B-Services in Einkauf und Logistik bietet Sana Beratung, Implementierung und Instandhaltung in den Bereichen Medizintechnik und Medizinprodukte sowie Managementleistungen für externe Kliniken an. 2022 erwirtschafteten die rund 34.500 Beschäftigten einen Umsatz von drei Milliarden Euro. Zur Sana Kliniken AG zählen mehr als 120 Gesundheitseinrichtungen, darunter Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und 44 Krankenhäuser, in denen jährlich rund zwei Millionen Patientinnen und Patienten behandelt werden, sowie mehr als 50 Sanitätshäuser. Eigentümer der 1976 gegründeten Sana Kliniken AG sind 24 private Krankenversicherungen. Sitz der Unternehmenszentrale ist Ismaning bei München.

