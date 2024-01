Geschäftsführerin des Klinikums Frankfurt-Höchst wechselt zur Gesundheit Nord gGmbH Bremen (Pressemitteilung).

Dr. Dorothea Dreizehnter wechselt in den hohen Norden. Die Geschäftsführerin des Klinikums Frankfurt-Höchst, Dr. Dorothea Dreizehnter, zieht es nach nahezu fünf Jahren Frankfurt in den hohen Norden. In Bremen wird sie im Laufe dieses Jahres den Geschäftsführungsvorsitz des kommunalen Gesundheitsverbundes Gesundheit Nord gGmbH übernehmen. Der Aufsichtsrat, die

Gesellschaftervertreter sowie die Geschäftsführungskollegen der Kliniken

Frankfurt-Main-Taunus, zu denen das Klinikum Frankfurt-Höchst neben den

Kliniken des Main-Taunus-Kreises gehört, bedauern den Weggang der erfahrenen

Krankenhausmanagerin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums

Frankfurt-Höchst und des Verbunds Kliniken Frankfurt-Main-Taunus wurden heute

über die anstehende Veränderung informiert.

„Frau Dr. Dreizehnter hat das Klinikum Frankfurt-Höchst in den vergangenen

Jahren exzellent geführt und ihm sowie dem Verbund wichtige Impulse gegeben.

Nicht ohne Grund haben wir ihr vor kurzem eine Vertragsverlängerung für weitere

fünf Jahre angeboten. Auch wenn wir sie gerne weiter an uns gebunden hätten, so

ist es für uns nachvollziehbar, dass die neue Aufgabe in Bremen eine spannende

Herausforderung für Frau Dr. Dreizehnter darstellt. Im Namen des gesamten

Aufsichtsrats wünsche ich ihr daher viel Erfolg für ihre neue Position“, so

Harald Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kliniken

Frankfurt-Main-Taunus.

Stadtrat Stefan Majer, Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt, die einer der

beiden Gesellschafter der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus ist, bedauert den

Weggang von Frau Dreizehnter sehr. „Dr. Dreizehnter war ein echter Gewinn für

das Klinikum Frankfurt-Höchst, sowohl in guten als auch in Krisenzeiten. Sie

war das Gesicht des Klinikums und hat viel Herzblut und Energie in dessen

Weiterentwicklung gesteckt. Auch die Aufklärung der durch das „Team Wallraff“

erhobenen vielfältigen Vorwürfe am Umgang mit Patientinnen und Patienten auf

der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie des Klinikums durch die

Beauftragung eines externen Beraters hat sich Frau Dr. Dreizehnter zu ihrer

Aufgabe gemacht, genauso wie Umsetzung der Maßnahmen und Empfehlungen für eine

gute psychiatrische Versorgung. Sie hat das Klinikum in den letzten vier Jahren

auf einen sicheren Weg in Richtung schwarze Null geführt. Für ihr hohes

Engagement danke ich ihr im Namen der Stadt Frankfurt sehr. Sie wird den

Kliniken und mir persönlich politisch, fachlich sowie menschlich sehr fehlen.“

Wer nach Dr. Dorothea Dreizehnter die Geschäftsführung des Klinikums

Frankfurt-Höchst übernehmen wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht

fest. Zu frisch ist die Entscheidung der gebürtigen Pfälzerin. Ihre beiden

Geschäftsführungskollegen, Martin Menger und Stefan Schad, bedanken sich bei

Dr. Dreizehnter: „In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam für den Verbund

und das Zusammenwachsen der Krankenhäuser viel bewegt. Wir verlieren mit Frau

Dr. Dreizehnter einen wichtigen Teil unseres Geschäftsführungsteams“, so Martin

Menger, der im Februar 2018 als Vorsitzender der Geschäftsführung an die

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus gekommen war.

Dr. Dreizehnter verlässt Frankfurt mit einem lachenden und einem weinenden

Auge: „Die zurückliegenden Jahre im Klinikum Höchst waren erfüllend und eine

tolle Aufgabe. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen

sind mir dabei wirklich sehr ans Herz gewachsen und wir haben gemeinsam vieles

gemeistert. Ich danke dem gesamten Krankenhaus- und Verbundteam ebenso wie

meinen Geschäftsführungskollegen für die gute Zusammenarbeit und dem

Aufsichtsrat sowie den Gesellschaftern für das Vertrauen und die Unterstützung.

Ich freue mich aber auch schon sehr auf neue Begegnungen und herausfordernde

Aufgaben, die meine Position in der Gesundheit Nord mit sich bringen wird.“

Quelle: Pressemitteilung, 29.04.2020