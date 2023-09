Geschäftsführerwechsel in der Asklepios Nordseeklinik Sylt

Asklepios Nordseeklinik Sylt mit neuer Geschäftsführerin (Medienmitteilung).

Dr. Linda Rasche kommt von der Universitätsklinik Köln. Thomas Piefke wird Vorstand bei MediClin. Dr. rer. medic. Linda Rasche wird zum 1. Oktober neue Geschäftsführerin der Asklepios Nordseeklinik Westerland/Sylt. Die promovierte Medizinökonomin übernimmt die Position von Thomas Piefke, der die Klinik seit 2017 geleitet hatte und Vorstand in der MediClin Klinikgruppe wird, die zum Asklepios Konzern gehört. Dr. rer. medic. Rasche kommt von der Universitätsklinik Köln, wo sie seit 2009 in Stabsfunktionen tätig war und zuletzt eine Klinik kaufmännisch leitete.

„Wir freuen uns, dass wir mit Frau Dr. Rasche eine erfahrene Medizinökomonin für die Leitung der Klinik gewinnen konnten“, sagt Kai Hankeln, Vorstandvorsitzender der Asklepios Kliniken. Dr. rer. medic. Rasche kommt von der Uniklinik Köln, wo sie von 2009 bis 2013 in den Stabsstellen Controlling und OP-Management tätig war und von 2013 bis heute die kaufmännische Leitung der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie innehatte. „Bei Thomas Piefke, der die Klinik erfolgreich durch diese schwierigen Zeiten und durch die Corona-Pandemie geführt hat, bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen ihm in seiner neuen Funktion als Vorstand bei MediClin viel Erfolg“, so Hankeln weiter. Am 21. September 2023 hat der Aufsichtsrat der MediClin Aktiengesellschaft Thomas Piefke zum Mitglied des Vorstands der MEDICLIN bestellt, der dort zum 1. Oktober 2023 die Nachfolge von Dr. York Dhein antreten wird, der sein Mandat als Vorstand der Gesellschaft im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. September 2023 niederlegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Dr. rer. medic. Linda Rasche hat an der Rheinischen Fachhochschule Köln Medizinökomomie studiert und mit Diplom abgeschlossen. Anschließend studierte sie an der Universität zu Köln Humanmedizin, wo sie auch über das Thema „Qualitätskriterien in der Medizin“ promovierte.

Quelle: Medienmitteilung, 27.09.2023