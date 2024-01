Geschäftsführung der DRK Kliniken Berlin erweitert

DRK Kliniken Berlin mit weiterer Geschäftsführerin (Pressemeldung).

Die Gesellschafterversammlung der DRK Kliniken Berlin hat die bisherige Bereichsleiterin Finanzen und Controlling, Ines Hübsch, zum 1. Januar 2024 in die Geschäftsführung berufen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Christian Friese, und Geschäftsführer Cornelius Held wird sie die Geschicke des frei-gemeinnützigen Klinikverbundes lenken. Beide begrüßen diese Neuaufstellung ausdrücklich, um den komplexen Herausforderungen im Gesundheitswesen besser begegnen und Megatrends wie Digitalisierung und Ambulantisierung strategisch nachhaltig gestalten zu können.

Ines Hübsch konzentriert sich auf den Finanzbereich. Cornelius Held verantwortet zukünftig den gesamten ambulanten Sektor, sowie die Bereiche Immobilien, Logistik, Dienstleistungen und Medizin- und Informationstechnologie. Für den stationären Bereich mit vier Kliniken, einer Pflegeinrichtung, einem Hospiz und dem Zentrum für Schulische und psychosoziale Rehabilitation bleibt Dr. Christian Friese ebenso verantwortlich wie für das Personalmanagement.

„Ich freue mich sehr, dass Ines Hübsch bereit ist, mehr Verantwortung im Klinikverbund zu übernehmen. Angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds brauchen wir eine starke und handlungsfähige Geschäftsführung, die die DRK Kliniken Berlin weiterhin strategisch und zukunftssicher aufstellt. Die zunehmend komplexeren Prozesse in der Krankenhausfinanzierung, bei der Ambulantisierung und der Digitalisierung erfordern einen besonderen Fokus und vereinte Kräfte“, erklärt Oberin Doreen Fuhr, Vorstandsvorsitzende der DRK-Schwesternschaft Berlin.

Und sie ergänzt: „Ines Hübsch hat als Bereichsleiterin in nur wenigen Monaten sehr viel bewegt und Veränderungsprozesse angestoßen. Mit ihr haben wir die richtige Frau für diese Position in der Geschäftsführung gefunden. Dies ist auch ein starkes Signal unseres Frauennetzwerkes, der DRK-Schwesternschaft Berlin.“ Die DRK-Schwesternschaft Berlin ist der alleinige Gesellschafter der DRK Kliniken Berlin.

Ines Hübsch (53) verfügt über langjährige Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung, im Finanz- und Controllingbereich und in Geschäftsführerpositionen frei-gemeinnütziger Krankenhausträger. Bevor sie im Frühjahr 2023 zu den DRK Kliniken Berlin wechselte, war sie in leitenden Positionen u.a. beim Elisabeth Vinzenz Verbund tätig. „Die Arbeit im frei-gemeinnützigen Bereich war und ist für mich ausgesprochen sinnstiftend“, erklärt die Diplom-Kauffrau. „Wir brauchen gute ökonomische Ergebnisse – nicht als Selbstzweck – sondern für die Patientinnen und Patienten. Denn alles, was erwirtschaftet wird, fließt wieder in die Kliniken zurück. Bei den DRK Kliniken Berlin wurde in den letzten Jahren sinnvoll in modernste Technik investiert. Das ist wegweisend. Und genau daran möchte ich zukünftig noch stärker mitwirken, dass dies weiter möglich ist.“

Quelle: Pressemeldung, 03.01.2024