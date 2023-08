Gesundheit Nordhessen AG: Aufbau von Intensivkapazitäten an den Primärstandorten (Pressemitteilung).

Die gegenwärtige Situation um die Corona-Pandemie fordert die deutschen Krankenhäuser wie nie zuvor heraus. In einem gemeinsamen Kraftakt mit der Stadt Kassel, dem Landkreis und den umliegenden Krankenhäusern bereitet sich auch die Gesundheit Nordhessen (GNH) unter Hochdruck auf eine Vielzahl schwer erkrankterCorona-Patienten vor. Ziel ist es, die bestmögliche Versorgung für eine große

Anzahl von schwerkranken und intensivmedizinisch zu betreuenden Patienten

vorzubereiten und gleichzeitig die Versorgung der anderen Patienten zu

gewährleisten.

An den GNH-Klinikstandorten werden jetzt alle Maßnahmen getroffen, um die

Infrastruktur und die entsprechende personelle Ausstattung sicherzustellen und

den täglichen Bedarf an medizinischem Material zu garantieren. Das gilt für die

Tests auf eine mögliche COVID-19-Infektion, bei der die Gesundheit Nordhessen

alle umliegenden Krankenhäuser bestmöglich unterstützt, über die Vorbereitung

einer separaten Zentralen Notaufnahme für Corona-Patienten bis hin zur

stationären Versorgung. „Fakt ist: Wir sind gegenwärtig sehr gut auf die Krise

vorbereitet“, sagt Dr. med. Thomas Fischer, Geschäftsführer und Ärztlicher

Direktor des Klinikums Kassel. „Wir haben neben der Notaufnahme separate

COVID-19-Stationen eingerichtet, sowohl für die Regelversorgung als auch für

die intensivmedizinische Betreuung. An unseren Primärstandorten, dem Klinikum

Kassel, der Kreisklinik Hofgeismar und dem Krankenhaus Bad Arolsen haben wir

annähernd 120 intensivmedizinische Plätze. Am Klinikum Kassel wurde eigens eine

18-bettige Intensivstation für schwerkranke COVID-19-Patienten eingerichtet.

Die Intensivkapazität kann bei Bedarf akut ausgebaut werden.“

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) benötigen ca. 25 bis 30

Prozent der krankenhauspflichtigen Corona-Patienten eine Intensivversorgung.

Daher ist es entscheidend, dass in Vorbereitung auf einen schnellen

Fallzahlenanstieg ausreichend Beatmungskapazitäten vorhanden sind. „Wir müssen

unsere Kapazitäten bündeln, das heißt, Geräte, Personal und Material so

einsetzen, dass so viele Patienten wie möglich gleichzeitig betreut werden

können“ fügt Prof. Dr. med Ralf Muellenbach, Chefarzt der Klinik für

Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, hinzu.

„Sich auf individuelle Standorte zu fokussieren, ist in einer solchen

Krisensituation nicht zielführend. Die Intensivmediziner sind sehr eng

untereinander vernetzt, um eine bestmögliche Versorgung auf regionaler, Landes-

und Bundesebene zu gewährleisten sowie den gegebenen Herausforderungen Stand zu

halten.“

Als Maximalversorger koordiniert die GNH die Krisenvorbereitungen für alle ihre

primären Versorgungsstandorte und wird zukünftig auch eine übergeordnete

Funktion übernehmen. „Dazu haben wir einen vierstufigen Krisenplan entwickelt,

der Planungen für Infrastruktur, Personal und Material beinhaltet“, erläutert

der GNH-Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Knapp. „Aktuell befinden wir uns in

Stufe I. Aufgrund der übergreifenden Koordination und dem Aussetzen von

elektiven Behandlungen sind wir gut aufgestellt. Das heißt auch: Die

Kapazitäten der Kreisklinik Wolfhagen sind nicht verloren, sondern in den

anderen Einrichtungen gebündelt. So konnten wir zum Beispiel die

Beatmungsplätze in Hofgeismar aufstocken. Aber natürlich steht es außer Frage,

dass der Standort Wolfhagen für die letzte Stufe, den Katastrophenfall,

grundsätzlich betriebsbereit gehalten wird.“

Quelle: Pressemitteilung, 21.03.2020