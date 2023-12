Helios mit neuer Geschäftsführerin Personal (Pressemitteilung).

Corinna Glenz (46) wird ab dem 1. Juli 2019 neue Helios Geschäftsführerin Personal (CLO). Das gab der Vorsitzende der Helios Geschäftsführung (CEO) Franzel Simon heute in einem

Mitarbeiterschreiben bekannt. Glenz ergänzt die bislang vierköpfige Helios Geschäftsführung mit Franzel Simon (CEO), Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann (CMO), Jörg Reschke (CFO) und

Enrico Jensch (COO).

Die gelernte Ingenieurin ist seit 2006 bei Helios und seit 2012

Regionalgeschäftsführerin, zuletzt in der Helios Region Mitte, die insgesamt 15

Kliniken umfasst, darunter die Maximalversorger Helios Dr. Horst Schmidt

Kliniken (HSK) in Wiesbaden und das Helios Klinikum Erfurt. Glenz war zuvor

Regionalgeschäftsführerin zweier anderer Regionen und Klinikgeschäftsführerin

an verschiedenen Klinikstandorten.

„Wir freuen uns sehr, Frau Glenz als fünftes Mitglied der

Konzerngeschäftsführung an unserer Seite zu haben. Sie ist unserem Unternehmen

schon lange verbunden und hat in der Vergangenheit viele, auch komplexe

Personalthemen sehr erfolgreich umgesetzt,“ schrieb Franzel Simon, der das

Ressort seit Herbst 2018 übergangsweise geführt hatte.

„Der Bereich Personal gehört auch auf Konzernebene derzeit zu unseren

vordringlichen Herausforderungen, sodass wir uns entschieden haben, ihn künftig

wieder als eigenen Geschäftsbereich auf Konzernebene zu führen,“ so Simon

weiter. Anfang 2019 hatte Helios angekündigt, rund 1.000 neue Pflegekräfte im

Unternehmen einzustellen, im April war dafür eine bundesweite Personalkampagne

unter dem Motto „Der wichtigste Job der Welt“ gestartet

(https://www.helios-gesundheit.de/karriere/werde-pflegekraft/).

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe,“ so Corinna Glenz. „Die

erheblichen Veränderungen im Klinikmarkt, aber auch der aktuelle

Fachkräftemangel und die Digitalisierung fordern von uns großen Einsatz, neue

Ideen und Mut, zu gestalten, um ein attraktiver Arbeitgeber im Markt zu sein.

Dieser Herausforderung werde ich mich gerne stellen,“ sagte Glenz. Über ihre

Nachfolge in der Regionalgeschäftsführung wird Helios in Kürze informieren.

Quelle: Pressemitteilung, 19.06.2019