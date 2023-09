Herzzentrum Dresden mit neuem Geschäftsführer

Geschäftsführerwechsel am Herzzentrum Dresden (Pressenachricht).

Oliver Wehner (39) übernimmt zum 15. September dieses Jahres die Geschäftsführung des Herzzentrums Dresden. Er folgt auf Jörg Scharfenberg, der nach acht Jahren bei Sana – knapp drei Jahre davon als Geschäftsführer des Herzzentrums Dresden – das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

„Ich bin froh, dass wir mit Oliver Wehner einen im Gesundheitswesen sehr erfahrenen Kollegen gewinnen konnten“, sagt Dr. Roland Bantle, Regionalgeschäftsführer der Sana Region Sachsen. „Ich bin überzeugt, dass Herr Wehner das Haus mit viel Kompetenz und Empathie führen und die strategische Bedeutung des Herzzentrums weiter ausbauen wird.“

Erfahrung aus verschiedenen Perspektiven des Gesundheitswesens

Oliver Wehner freut sich auf die geordnete Führungsübergabe und sieht weiterhin großes Potenzial des Herzzentrums: “Jeden Tag leisten die Mitarbeitenden mit viel Herzblut ihren Beitrag zur Spitzenmedizin. Wir gestalten nun gemeinsam den nächsten Meilenstein der universitären herzmedizinischen Versorgung und entwickeln den Klinikstandort nachhaltig weiter.“

Wehner gilt als Kenner des Gesundheitswesens. Er absolvierte nach seiner kaufmännischen Ausbildung ein Bachelorstudium der Politikwissenschaft (B.A.) sowie einen Masterabschluss in strategischer Unternehmensführung (MBA). Praktische Erfahrungen sammelte er während verschiedener beruflicher Stationen in den Klinikleitungen marktführender Gesundheitsdienstleister. Vor seiner Funktion als Klinikdirektor war er über ein Jahrzehnt Abgeordneter des Sächsischen Landtages. Während dieser Parlamentstätigkeit verantwortete er die Position des gesundheitspolitischen Sprechers und des Vorsitzenden der Enquete-Kommission „Pflege“.

Weiterhin fungiert Oliver Wehner als Präsident eines Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Sächsischen Schweiz und ist Mitglied des DRK-Landespräsidiums Sachsen. An der Berufsakademie Sachsen hat er einen Lehrauftrag für Gesundheitsmanagement inne.

Vorerst agieren Wehner und Scharfenberg gemeinsam. Ab dieser Woche wird der bisherige Geschäftsführer seinen Nachfolger in die umfassenden Aufgaben einarbeiten, um so einen nahtlosen Übergang gewährleisten zu können.

Oliver Wehner (rechts) folgt auf Jörg Scharfenberg als Geschäftsführer des Herzzentrums Dresden

Oliver Wehner, Geschäftsführer des Herzzentrums Dresden ab 15. September 2023

Jörg Scharfenberg, scheidender Geschäftsführer des Herzzentrums Dresden

Über das Herzzentrum Dresden Universitätsklinik

Das Herzzentrum Dresden Universitätsklinik, ein Krankenhaus der Sana Kliniken AG, ist ein Fachkrankenhaus der Maximalversorgung mit 220 Planbetten und ca. 820 Mitarbeitern. Insgesamt werden in den Kliniken für Herzchirurgie sowie Innere Medizin und Kardiologie jährlich rund 15.000 Patienten ambulant und ca. 10.000 Patienten stationär behandelt.

Über die Sana Kliniken AG

Die Sana Kliniken AG ist führender integrierter Gesundheitsdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Gesundheitsversorgung erstreckt sich von Präventionsangeboten über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin zu Nachsorge, Rehabilitation und Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Neben B2B-Services in Einkauf und Logistik bietet Sana Beratung, Implementierung und Instandhaltung in den Bereichen Medizintechnik und Medizinprodukte sowie Managementleistungen für externe Kliniken an. 2022 erwirtschafteten die rund 34.500 Beschäftigten einen Umsatz von drei Milliarden Euro. Zur Sana Kliniken AG zählen mehr als 120 Gesundheitseinrichtungen, darunter Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und 44 Krankenhäuser, in denen jährlich rund zwei Millionen Patientinnen und Patienten behandelt werden, sowie mehr als 50 Sanitätshäuser. Eigentümer der 1976 gegründeten Sana Kliniken AG sind 24 private Krankenversicherungen. Sitz der Unternehmenszentrale ist Ismaning bei München.

Quelle: Pressenachricht, 11.09.2023