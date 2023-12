Kaufmännische Direktion im Marienhospital Aachen neu aufgestellt

Neue Kaufmännische Direktorin am Marienhospital Aachen (Pressenachricht).

Die Kaufmännische Direktion im Marienhospital Aachen wird am 1. Dezember 2023 neu aufgestellt. Neben dem Kaufmännischen Direktor Achim Brenneis wird Ines Ludwig Kaufmännische Direktorin (Foto Mitte). Zu ihren Stellvertreterinnen wurden Janine Dümesnil (links) und Jana Krieger (rechts) bestellt. Regionalgeschäftsführer bleibt Benjamin Michael Koch.

Zusammen kommen Ines Ludwig, Janine Dümesnil und Jana Krieger erst auf 100 Lebensjahre und haben trotzdem schon 38 Jahre „Marienhospital“ auf ihrem Lebenskonto. Die drei jungen Frauen haben ihren beruflichen Werdegang im MARIEN begonnen und ihre Berufserfahrung in verschiedenen Positionen in der Verwaltung gesammelt. „Uns zeichnet wie alle Kolleginnen und Kollegen eine sehr hohe Identifikation mit dem Unternehmen aus. In den letzten Jahren konnten wir einen tiefen Einblick in die Strukturen gewinnen und wissen genau, wie das Haus funktioniert“, sagt Ines Ludwig. „Wir sind Teamplayerinnen und möchten zusammen mit den Mitarbeitenden das Marienhospital und seine Einrichtungen weiterhin zukunftssicher aufstellen.“ Da sich alle drei von der Pike auf hochgearbeitet haben, können sie klar einschätzen, was den Kolleginnen und Kollegen wichtig ist: „Ehrlichkeit, Transparenz und Vertrauen sind das A und O“, unterstreicht Janine Dümesnil. „Wir möchten wie Herr Koch und Herr Brenneis nicht von oben herab führen, sondern im kooperativen Miteinander und dafür engagieren wir uns.“

Ines Ludwig ist für die übergeordnete wirtschaftliche Betriebsführung der Marienhospital Aachen GmbH verantwortlich, Janine Dümesnil übernimmt die medizinischen Themen wie die Etablierung der Schmerztherapie, die Krankenhausplanung und die strategische Weiterentwicklung aller Bereiche. Jana Krieger wird sich schwerpunktmäßig um die Senioreneinrichtungen kümmern.

„Die drei Frauen sind ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es im Krankenhausmanagement tolle Karrierewege mit einer unglaublich breiten Themenvielfalt gibt und dass mit Fleiß und weit überdurchschnittlichem Engagement jungen Nachwuchsführungskräften im Gesundheitswesen alle Türen offenstehen“, lobt Regionalgeschäftsführer Benjamin Michael Koch seine Kaufmännischen Direktorinnen. Und die Drei ergänzen: „Gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen haben wir in den letzten Jahren viele strategische Entwicklungen im Marienhospital umgesetzt und auf den Weg gebracht, um das Unternehmen zukunftsfähig auszurichten. Prämissen wie ständige Weiterentwicklung, nie Stillstand, alles hinterfragen und auch mal unternehmerische Risiken eingehen, all das hat Herr Koch uns vorgelebt und dies möchten wir fortsetzen, um auch in den nächsten Jahren viele Weiterentwicklungsschritte für unser MARIEN umzusetzen.“

Ihre neuen Stellvertreterinnen würdigt Ines Ludwig als absolut zuverlässige, hoch engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen. „Janine ist eine exzellente Projektmanagerin, sie hat immer neue Ideen und geht die Themen mit Elan, Zielstrebigkeit und Verlässlichkeit an. Und Jana kenne und schätze ich schon seit vielen Jahren aus meiner Zeit als Leiterin des Controllings. Sie ist sehr strukturiert, arbeitet exakt und genau und ist zu 100 % loyal“, unterstreicht die Kaufmännische Direktorin. „Mir ist es wichtig, ein Team an meiner Seite zu haben, dem ich vertrauen kann und mit dem ich die zukunftsweisenden Projekte initiieren und umsetzen kann.“

Zu den großen Neuerungen in diesem Jahr gehörte auch der Zusammenschluss mit dem Alexianer-Verbund am 1. Januar 2023. Dem kann das Trio viel Positives abgewinnen: „Wir profitieren sehr von dem großen Netzwerk in den bundesweit 12 Regionen der Alexianer und können viel voneinander lernen. In den nächsten Jahren wird hier am Standort groß investiert und das gibt dem MARIEN eine hervorragende Perspektive, Stabilität und Solidität.“

Quelle: Pressenachricht, 30.11.2023