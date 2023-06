Kaufmännische Leitung an der RoMed Klinik Wasserburg am Inn wechselt

Neuer Kaufmännischer Leiter an der RoMed Klinik Wasserburg (RoMed-KLiniken).

Zum 1. Juli übernimmt Marco Weidemeier die kaufmännische Leitung an der RoMed Klinik Wasserburg am Inn. Der diplomierte Kaufmann führt seit vier Jahren den RoMed-Standort Prien am Chiemsee. Mich reizt die neue Aufgabe in Wasserburg sehr, da wir als Regionalversorger im Norden unseres Landkreises die

breite Notfallversorgung mit Innerer Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie mit ganz neuen Leistungen in der Kardiologie und Gefäßmedizin kombinieren. Diese medizinischen

Angebote in einem Neubau und im Zusammenspiel mit unseren Nachbarn dem kbo

Inn-Salzach-Klinikum zu etablieren ist schon recht spannend. Natürlich verlasse

ich Prien auch mit einem ,weinenden Auge, weil mir besonders die Menschen der

Klinik sehr ans Herz gewachsen sind“, meint Weidemeier.

Im Juni 2019 übernahm er die Verantwortung für die RoMed Klinik Prien am

Chiemsee und entwickelte das Haus der Grund- und Regelversorgung maßgeblich

weiter. Mit dem besonderen Schwerpunkt in der Versorgung von Erkrankungen des

Bewegungsapparates hat das Haus eine Schlüsselrolle in der Region übernommen.

Auch die Planungen für einen neuen Funktionsbau wurden unter seiner Leitung

vorangetrieben. Bis zur Nachfolgebesetzung in Prien wird Marco Weidemeier, mit

Unterstützung seiner Stellvertretungen, in Personalunion die Standorte Prien

und Wasserburg leiten.

Der diplomierte Kaufmann mit Schwerpunkt Krankenhausmanagement verfügt zudem

über Masterabschlüsse in den Bereichen „eHealth - medizinische

Informationstechnologien“ sowie „Health and Medical Management“. Nach ersten

Krankenhauserfahrungen in Kiel und Hannover hat er sich als Berater im

Medizinmanagement einer privaten Krankenhausgruppe rund fünf Jahre mit

medizinisch-ökonomischen Fragestellungen und den Prozessen im Klinikablauf

beschäftigt. Bei den München Kliniken wirkte er im Anschluss fast fünf Jahre,

zuletzt als Geschäftsbereichsleiter Unternehmensentwicklung. Schwerpunkte

seiner Tätigkeiten waren unter anderem der Aufbau einer neuen

Medizinarchitektur, das OP-Management wie auch die Restrukturierung der

Verwaltungsorganisation. Die berufliche Tätigkeit hat den 40-jährigen

gebürtigen Niedersachsen vor fast 15 Jahren in den Landkreis Rosenheim geführt,

wo er mit seiner Frau und zwei Töchtern lebt.

RoMed-Geschäftsführer Dr. Jens Deerberg-Wittram betont: „Marco Weidemeier hat

die ,Klinik am See‘ in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und durch

seine umsichtige Führung erheblich weiterentwickelt. Wir danken ihm an dieser

Stelle noch einmal sehr herzlich dafür, wünschen viel Erfolg für seine neue

Aufgabe und freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit“.

Quelle: RoMed-KLiniken, 15.06.2023