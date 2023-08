Klinikum Bremen-Nord: Neue Klinikdirektorin

Neue geschäftsführende Direktorin im Klinikum Bremen-Nord (Pressemeldung).

Vivien Voigt ist neue geschäftsführende Direktorin im Klinikum Bremen-Nord. Das Klinikum Bremen-Nord hat eine neue geschäftsführende Krankenhausdirektorin. Diplom-Betriebswirtin Vivien Voigt ist seit 1. August Nachfolgerin von Florian Nolte, der das Krankenhaus Anfang des Jahres verlassen hatte. Mit Vivien Voigt ist das dreiköpfige Direktionsteam im Klinikum Bremen-Nord um Anne Stradtmann (Pflegedirektorin) und Dr. Frank Wösten (Ärztlicher Direktor) somit wieder komplett.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, das gesamte Krankenhausteam kennenzulernen. Gemeinsam wollen wir das Profil des Klinikums weiterentwickeln“, sagt 46-Jährige. Vivien Voigt bringt viel Erfahrung in Leitungsaufgaben mit - insbesondere in ihrem Kerngebiet: dem kaufmännischen Bereich. Sie war zuletzt Geschäftsführerin der Asklepios-Kliniken im sächsischen Sebnitz und Hohwald. Zuvor leitete sie drei Jahre lang das Krankenhaus der Johanniter GmbH in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam). Auch in den Alexianer St. Hedwig Kliniken in Berlin und am Universitätsklinikum in Leipzig war sie bereits in führenden Positionen.

„Mit Vivien Voigt haben wir eine ausgezeichnete kaufmännische Expertin dazugewonnen“, sagt Dr. Dorothea Dreizehnter, Geschäftsführerin der Gesundheit Nord. Damit sei die Direktion im Klinikum Bremen-Nord nun wieder auf allen wichtigen Ebenen optimal aufgestellt. „Ein starkes Team, das gemeinsam viel bewegen kann“, so Dreizehnter.

Spannende Auslandsprojekte

Die Motivation ist groß: „Ich gehe meine Aufgaben immer mit viel Leidenschaft an“, sagt die neue geschäftsführende Direktorin. So habe sie auf ihren bisherigen Stationen auch immer wieder besondere Projekte aufgebaut. Ein Beispiel ist ein Programm zur Rekrutierung von ausländischen Fachkräften aus dem Kosovo. Ebenso ein Austauschprogramm mit Ungarn für Auszubildende in Gesundheitsfachberufen. „Gute Fachkräfte zu gewinnen und zu halten ist für ein Krankenhaus das A und O. Genau hier hat sich auch in der Gesundheit Nord und im Klinikum Bremen-Nord bereits viel Gutes entwickelt, wo ich mit meinen Ideen anknüpfen möchte.“

Ausgleich in der Natur

Vivien Voigt kommt gebürtig aus Wittenberg/Lutherstadt, sie ist verheiratet und Mutter einer 12-jährigen Tochter. Neben dem Familienleben sorgt auch ein besonderes Hobby für den wichtigen Ausgleich zu ihren Aufgaben als Managerin. Als ausgebildete Jägerin verbringt Vivien Voigt gerne Zeit im Wald. „Auf dem Hochsitz kann man wunderbar vom stressigen Berufsalltag abschalten“, erzählt sie. Die Idee dazu hatte wiederum ursprünglich einen beruflichen Hintergrund. Denn als sie ihren Jagdschein machte, sei die Jagd auch das Hobby vieler Ärzte aus ihrem Umfeld gewesen – und somit auch eine gute Möglichkeit, um berufliche Kontakte aufzubauen. Ein gesunder Jagdinstinkt könne schließlich nie schaden, um gutes Personal zu gewinnen, fügt sie schmunzeln hinzu. „Heute steht bei diesem Hobby aber eher die Natur im Vordergrund“, sagt sie. Und beruflich von nun an das Klinikum Bremen-Nord.

Quelle: Pressemeldung, 01.08.2023