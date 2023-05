Klinikum Bremerhaven mit neuem Kaufmännischen Geschäftsführer

Neuer Kaufmännischer Geschäftsführer am Klinikum Bremerhaven (Pressenachricht).

Frank Kühl ist neuer Kaufmännischer Geschäftsführer am Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide (KBR). Er folgt auf Thomas Kruse, der das Klinikum zum 30.09.2022 auf eigenen Wunsch hin verlassen hatte. Kühl ist gelernter Krankenpfleger und Rettungsassistent sowie studierter Betriebswirt und Diplom-Pflegewirt

(FH). Der 46jährige verfügt zudem über langjährige Erfahrung im Krankenhausmanagement. Nach neunjähriger Tätigkeit im Asklepios-Konzern wechselte er 2016 zur AMEOS-Gruppe. Neben seiner Aufgabe als

Projektleiter übernahm Kühl dort auch die kaufmännische Leitung für die AMEOS

Polikliniken in Bremerhaven. Es folgten weitere Stationen innerhalb der

Unternehmensgruppe mit zunehmender Verantwortung, unter anderem als

Krankenhausdirektor des Ameos Klinikums Halberstadt. 2020 wechselte Kühl als

Kaufmännischer Leiter zur ATOS Orthopädischen Klinik Braunfels. Hier war er

zuletzt außerdem auch als Clusterleiter für die ATOS-Kliniken in Mittelhessen

verantwortlich.

Mit dem Start von Frank Kühl im KBR hat der Magistrat der Seestadt Bremerhaven

die Geschäftsführung des Klinikums wieder vervollständigt. Dr. Susanne

Kleinbrahm (51) vertritt weiterhin den Medizinischen Bereich, während Dr.

Witiko Nickel (43) unverändert die Pflege verantwortet. Oberbürgermeister Melf

Grantz sieht das Management im KBR damit gut für die Zukunft aufgestellt:

„Unser kommunales Krankenhaus ist seit vielen Jahren tragende Säule der

Gesundheitsversorgung in der Region und zugleich einer der größten Arbeitgeber

der Stadt. Ich freue mich, dass wir mit Frank Kühl einen erfahrenen

Krankenhausmanager für diese wichtige Position gewinnen konnten, um die

Position des KBR in beiden Bereichen noch weiter stärken und ausbauen zu

können“, bekräftigt Grantz.

Torsten Neuhoff, Bürgermeister und KBR-Aufsichtsratsvorsitzender betont die

Notwendigkeit des weiteren Kapazitätsausbaus im Klinikum: „Dank weitsichtig

geplanter Bauprojekte und breit angelegter Recruiting-Maßnahmen hat sich das

KBR in den vergangenen Jahren dem dringend benötigten Ausbau von Kapazitäten

erfolgreich gestellt. Wir sind uns sicher, dass Frank Kühl diesen Weg gemeinsam

mit dem bestehenden Führungsteam nachhaltig fortsetzen wird, zum Wohl unserer

Bürgerinnen und Bürger“, so Neuhoff zu dieser Personalentscheidung.

Der gebürtige Schleswig-Holsteiner kehrt gern in den Norden zurück: „Als

Nordlicht ist es besonders schön, für mich wieder nach Bremerhaven zurück zu

kommen – ich mag die Stadt und die Art der Menschen hier sehr“, betont Kühl.

„Mit 15 Kliniken, zwei Instituten und rund 2.000 Mitarbeitenden hat das Haus

eine enorme Bedeutung für die Region. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Frau

Dr. Kleinbrahm, Herrn Dr. Nickel und dem gesamten Team den Ausbau dieser

starken Position mitzugestalten“, so Kühl zu seinem Start am KBR.

Frank Kühl ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt seit Anfang Mai in

Bremerhaven.

Quelle: Pressenachricht, 02.05.2023