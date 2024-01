Erweiterung der Geschäftsführung: Klinikum Hochsauerland mit Doppelspitze (Pressemeldung).

Michael Gesenhues (46) rückt in die Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland auf. Dies hat die Gesellschafterversammlung beschlossen und Gesenhues zum Jahresbeginn 2024 als weiteren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Klinikum Hochsauerland GmbH berufen. Sprecher der Geschäftsführung ist Werner Kemper, der seit über zehn Jahren die Geschicke des Hauses leitet.

Michael Gesenhues ist seit 2013 als Leiter Controlling im Klinikum Hochsauerland tätig, seit 2018 als Prokurist. Darüber hinaus war der in Menden beheimatete verheiratete Vater von zwei Söhnen seit 2017 als Geschäftsführer des MVZ Hochsauerland mitverantwortlich für den Ausbau der ambulanten Versorgungsangebote des Klinikums und besitzt somit eine hervorragende Expertise innerhalb des Krankenhaus-​Managements. Zuvor war er in leitender Position in den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid tätig.

„Das Klinikum steht derzeit – wie viele andere Krankenhäuser auch – vor großen wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderungen. Wir freuen uns daher, dass wir mit Michael Gesenhues einen Experten aus den eigenen Reihen für die Position als weiteren Geschäftsführer gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seinem Wissen über die Gesundheitsversorgung der Region ist er die ideale Besetzung. Mit ihm werden wir den Erfolgskurs des Klinikums Hochsauerland fortsetzen und strategisch wichtige Themen wie Digitalisierung, Sicherung des Fachkräftebedarfs sowie die Weiterentwicklung der Versorgungsangebote weiter vorantreiben. Als starker Verbund stehen die Alexianer zum Klinikum Hochsauerland“, sagt Andreas Barthold, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Klinikums Hochsauerland sowie Sprecher der Hauptgeschäftsführung der Alexianer GmbH.

„Ich bedanke mich bei den Gesellschaftern für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Ich freue mich auf die Herausforderung, als Geschäftsführer des Klinikum Hochsauerland gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und im Dialog mit unseren Partnern die starke Position des Klinikums weiter auszubauen und nicht zuletzt im Hinblick auf die absehbaren Veränderungen der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten”, sagt Michael Gesenhues.

Quelle: Pressemeldung, 03.01.2024