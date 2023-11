Klinikum Ludwigshafen: Neuer kaufmännischer Geschäftsführer

Klinikum Ludwigshafen: Neue Doppelspitze steht fest (Stadt Ludwigshafen am Rhein).

Der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, 6. November 2023, und die Gesellschafterversammlung sind dem Vorschlag des Aufsichtsrats des Klinikums gefolgt und haben der Bestellung von Jan Stanslowski (58) zum kaufmännischen Geschäftsführer zugestimmt beziehungsweise sie vollzogen. Mit der bereits erfolgten Bestellung von Dr. Vanessa Bähner als medizinische Geschäftsführerin ist die neue Doppelspitze des Ludwigshafener Klinikums damit komplett. Bähner und Stanslowski werden am 15. April kommenden Jahres die gemeinsame Verantwortung für das Klinikum übernehmen. Zeitgeich wird Hans-Friedrich Günther im besten Einvernehmen seine Funktion als Geschäftsführer des Klinikums und seiner Tochtergesellschaften beenden.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, die Aufsichtsratsvor-sitzende des Klinikums der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH ist, stellte bei einem Pressegespräch am 8. November 2023 Jan Stanslowski und Dr. Vanessa Bähner offiziell vor. An dem Pressegespräch nahm auch der derzeitige Geschäftsführer des Klinikums, Hans-Friedich Günther, teil.

Grundlage für die Neuausrichtung der Klinikumsleitung nach dem planmäßigen Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers Hans-Friedrich Günther in den Ruhestand sind die vom Aufsichtsrat erarbeiteten neuen Führungsstrukturen am Klinikum Ludwigshafen. Ab Mitte April kommenden Jahres wird ein Geschäftsführungsteam aus medizinischer Geschäftsführerin und kaufmännischem Geschäftsführer die Geschicke des Hauses leiten. Unterstützung erfährt die neue Doppelspitze in der Top-Führungsebene durch den Ärztlichen Direktor, die Pflegedirektorin sowie durch eine Direktorin oder einen Direktor für Ambulante Versorgungsstrukturen. Während die letzte Position neu geschaffen wurde und personell bisher noch nicht besetzt ist, setzen der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Günter Layer und die Pflegedirektorin Alexandra Gräfin von Rex ihre Aufgaben in den ihnen vertrauten Positionen fort.

"Mit Jan Stanslowski ist es uns gelungen, einen herausragenden Krankenhausmanager für unser Klinikum zu gewinnen, der eine außerordentliche Karriere im Gesundheitswesen vorzuweisen hat, wo er seit fast 30 Jahren in leitenden Funktionen tätig ist. Mit seiner Berufung schaffen wir die beste Voraussetzung dafür, unser Klinikum weiter erfolgreich zu positionieren und zu führen, damit es auch in Zukunft die optimale medizinische Versorgung unserer Bürger*innen gewährleistet", erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums. Ihr Dank gelte den Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Direktoriums für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Dies alles geschieht im besten Einvernehmen mit Hans-Friedrich Günther. "Hans-Friedrich Günther hat durch seine Arbeit den Grundstein nicht nur dafür gelegt, dass unser Klinikum gut aufgestellt ist, die großen Herausforderungen, die es insbesondere im Gesundheitssektor deutschlandweit gibt, zu bewältigen. Seiner Arbeit ist es auch zu verdanken, dass es uns gelungen ist, für seine Nachfolge zwei herausragende und bestens qualifizierte Persönlichkeiten zu gewinnen. Er übergibt im kommenden Jahr ‚sein KliLU‘ in wirklich gute Hände", würdigt Steinruck das Wirken Günthers.

Herausfordernde Zeiten für neue Geschäftsführung

Deutschlandweit befinden sich Krankenhäuser aktuell in einer ernsthaften Krise. In dieser für Kliniken schwierigen politischen und wirtschaftlichen Zeit wird die neue Geschäftsführung in Ludwigshafen dem Fachkräftemangel begegnen müssen und trotz widriger Rahmenbedingungen eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bedarfsgerecht sicherstellen müssen. Auch die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen ist Chance und Herausforderung zugleich, die es mit Weitsicht zu managen gilt: "Wir sehen es als zentrale Aufgaben der Geschäftsführung an, das Haus mit seinen hoch engagierten und qualifizierten Mitarbeitenden mit klarem Kompass durch anstehende und notwendige Veränderungsprozesse zu führen. Verantwortungsbewusstsein, Empathie und ein großer Wissens- und Erfahrungsschatz sind notwendig dafür, unser Klinikum zukunftsfest und resilient aufzustellen, denn es leistet einen kaum zu überschätzenden Beitrag für das Allgemeinwohl und die Gesundheit unserer Bürger*innen. Mit unserer neuen Doppelspitze sind wir bestens dafür aufgestellt. Ich wünsche Frau Dr. Bähner und Herrn Stanslowski viel Glück und Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit und freue mich auf ein gutes und konstruktives Miteinander", betont Steinruck.

Zur Person:

Jan Stanslowski studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck. Nach seinem Einstieg als Trainee und Assistent der Geschäftsführung einer Klinik übernahm er selbst Geschäftsführungspositionen verschiedener Fachkliniken, insbesondere in den Bereichen Herzmedizin und Orthopädie innerhalb einer der größten privaten Klinikgruppen Deutschlands. In Ergänzung seiner Geschäftsführungstätigkeiten wurde ihm als Generalbevollmächtigter die Gesamtverantwortung für alle Einrichtungen der Klinikgruppe in Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg und konzernweit für die Fachkliniken der Bereiche Herzmedizin und Orthopädie übertragen. Darüber hinaus war er als Geschäftsführer der Managementgesellschaft für die Geschäftsbereiche Einkauf und Logistik, Bau- und Facility-Management und konzerneigener Servicegesellschaften mit über 4.000 Mitarbeiter*innen zuständig. Bereits seit 2008 ist Jan Standslowski Mitglied im Vorstand der Klinikgruppe und als Arbeitsdirektor unter anderem für das Konzernpersonalwesen sowie für die konzerneigenen Einrichtungen in Bayern und Baden-Württemberg verantwortlich. Die aus Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Direktoriums bestehende Auswahlkommission hatte im Vorfeld mehrfach getagt und dem Aufsichtsrat einstimmig Jan Stanslowski als Vorschlag für die Position des kaufmännischen Geschäftsführers unterbreitet.

Das Klinikum Ludwigshafen

Das Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein

ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 16 Kliniken, 5 medizinische Instituten, 10 zertifizierten Tumorzentren, 10 zertifizierten Zentren sowie 12 Kompetenzzentren. Das Klinikum Ludwigshafen ist das zweitgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und mit konzernweit 3.000 Beschäftigten der drittgrößte Arbeitgeber in Ludwigshafen am Rhein. Es ist in städtischer Trägerschaft und seit 1995 gemeinnützige GmbH. Mit insgesamt über 1.000 Betten ist das Klinikum Ludwigshafen zudem ein bedeutender regionaler und überregionaler Gesundheitsdienstleister. Das Klinikum Ludwigshafen ist akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Quelle: Pressenachricht, 08.11.2023