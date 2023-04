Klinikum Merheim: Weitere Intensivstation Tür an Tür zum OP-Bereich

Krankenhaus Köln-Merheim nimmt Post Anaesthesia Care Unit (PACU) in Betrieb (Medienmitteilung).

Die Post Anaesthesia Care Unit (PACU) bietet eine bis zu 24-stündige intensiv-medizinische Überwachung – Tür an Tür zum OP-Bereich Im Krankenhaus Merheim wurde mit der neuen Station 1C, der Post Anaesthesia Care Unit (PACU), eine weitere Intensivstation in Betrieb genommen. Tür an Tür zum OP-Bereich

werden Patient*innen nach komplexen Operationen bis zu 24 Stunden mit einer intensivmedizinischen Überwachung oder einer Therapie versorgt. Ein Intensivpflegeteam sowie Intensivmediziner*innen stellen die

rund-um-die Uhr-Betreuung sicher. Die neue Station 1C bietet sieben

Intensivbetten an. Alle Räume wurden komplett neu gestaltet und mit modernster

intensivmedizinischer Ausstattung eingerichtet. Besonders ist das

Lichtkonzept: Jeder einzelne Bettplatz kann mit unterschiedlichen Farben

ausgeleuchtet werden, um das Wohlbefinden der Patient*innen nach einer

Operation aktiv zu fördern.

Die neue Station PACU/1C ist eine Schnittstelle zwischen OP, Intensivstation

und Normalstation. Patient*innen mit Vorerkrankungen oder anderen Indikationen

verbringen nach einer aufwändigen OP nur eine Nacht auf der PACU zur

intensiveren Überwachung und einer sofortigen Eingreifmöglichkeit im OP im

Falle einer Verschlechterung des Zustands. Nach spätestens 24 Stunden erfolgt

die Verlegung auf andere Stationen. Das neue Angebot entlastet die weiteren

Intensivstationen spürbar, die sich nun besser auf die Patient*innen

konzentrieren können, die längere Zeit in der medizinischen Intensivversorgung

verbringen.

Das Raumkonzept bietet viele Variationen: Das Einzelzimmer kann als

Isolationszimmer oder zur Betreuung von Kindern oder Jugendlichen genutzt

werden, die gelegentlich auch in Merheim operiert werden. Gleichzeitig kann es

als Interventionsraum genutzt werden, um beispielsweise Behandlungen mit

Venenkatheter oder Schmerzkatheter umzusetzen. Auch das Zweibettzimmer kann als

Interventionsraum genutzt werden. Im großen Überwachungsraum stehen vier

Bettenplätze bereit. Die wohnliche Gestaltung in Holzoptik macht die Räume sehr

angenehm für Patientinnen und Patienten sowie für die dort arbeitenden Teams.

Das Licht- und Farbkonzept ist für jeden einzelnen Bettenplatz individuell

ansteuerbar. Je nach Befinden oder Wunsch des Patienten kann die Beleuchtung in

allen Farben in unter-schiedlicher Stärke eingestellt werden. Wissenschaftliche

Untersuchungen belegen die positive Wirkung der Farbwelten, die den Stresslevel

nach einer OP senken sowie das Herz-Kreislauf-System und das Wohlbefinden

stärken können.

In einer kleinen Feierstunde wurde die Station 1C in Betrieb genommen, die

Teams aus Pflege und Medizin haben ausgiebig die Gelegenheit zur Besichtigung

genutzt. Prof. Dr. Axel Goßmann, Geschäftsführer der Kliniken Köln, betonte bei

der Begrüßung, dass „bei den Kliniken Köln weiterhin in sinnvolle

Modernisierungsmaßnahmen investiert wird, die den Patientinnen und Patienten in

der medizinischen Versorgung zugutekommen. Die tolle Einrichtung mit warmen

Holzfarben und dem innovativen Lichtkonzept ist ebenso beeindruckend“.

Prof. Dr. Frank Wappler, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative

Intensivmedizin, dankte allen Beteiligten sehr herzlich für die tolle

Vorbereitung und Einrichtung der neuen Station und machte zudem deutlich:

„Modernster technischer Standard sowie die gesamte Umgebung und direkte

Anbindung an den OP sind nicht nur für unsere Patientinnen und Patienten von

großem Vorteil, sondern macht die PACU-Station auch zu einem sehr attraktiven

Arbeitsplatz“.

Quelle: Medienmitteilung, 04.04.2023