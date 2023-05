Klinikum Stuttgart: Vorstand bald wieder komplett besetzt

Neue kaufmännische Vorständin des Klinikums Stuttgart (Pressemeldung).

Der Verwaltungsrat des Klinikums Stuttgart hat in seiner heutigen Sitzung Marya Verdel zur Vorständin von Baden-Württembergs größtem Haus der Maximalversorgung bestellt. Sie ist derzeit als kaufmännische Direktorin Mitglied des Vorstands des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) und wird ihre

Quelle: Pressemeldung, 17.05.2023