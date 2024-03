Klinikverbund Südwest: Beratung im Aufsichtsrat und wichtige Entscheidungen zur Zukunftssicherung des Standortes Herrenberg

Klinikverbund Südwest: Krankenhaus Herrenberg bleibt wesentlicher Eckpfeiler / Träger bekräftigt 50 Mio. Investition (Medienmitteilung).

Vor dem Hintergrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen in der Gesundheitspolitik, wie Mindestmengenregelungen, Personaluntergrenzen, Fachkräftemangel sowie der zunehmenden Ambulantisierung, hat der Aufsichtsrat der Kreiskliniken Böblingen gGmbH in seiner turnusmäßigen Sitzung diese Woche

auch über mögliche Auswirkungen auf die bestehende Medizinkonzeption beraten.

„Angesichts möglicherweise aufkommender Unsicherheiten im Gäu, was die

zukünftige Ausrichtung des Krankenhauses Herrenberg angeht, war es den Räten

nochmals ein Anliegen die klare Botschaft zu senden, dass der Klinik-Standort

Herrenberg im KVSW ein wesentlicher Eckpfeiler der Versorgungsstruktur im

Landkreis Böblingen ist und bleibt“, bekräftigte der Aufsichtsratsvorsitzende

Landrat Roland Bernhard am Rande der Sitzung. „Die Fertigstellung des

Flugfeldklinikums 2025 in Verbindung mit den Rahmenbedingungen auf Bundesebene

bedingt aber eine Neuausrichtung der Leistungsportfolios aller Standorte im

Kreis. Um den Standort Herrenberg im Speziellen zukunftsfest zu machen,

investiert der Landkreis annähernd 50 Mio. Euro in seine Modernisierung. Hinter

diesen Maßnahmen steht der Träger weiterhin uneingeschränkt“.

So wurde beispielsweise der Bauantrag für das neue Parkhaus vor dem Krankenhaus

bereits gestellt, die Herrenberger Radiologie besitzt seit letztem August eine

neue Röntgenanlage, seit Herbst einen neuen modernen Computertomographen (CT),

im Januar ging die neue Durchleuchtungsanlage in Betrieb und in 2022 erfolgt

der Einbau eines neuen Magnetresonanztomographen (MRT). Die Gesamtinvestition

in die radiologische Ausstattung mitsamt IT-Infrastruktur beläuft sich auf rund

2,5 Millionen Euro. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des KVSW wird auch

die Teleradiologie maßgeblich weiterentwickelt. Zudem ist das Krankenhaus

Herrenberg Pilothaus für die Einführung der digitalen Patientenakte für den

gesamten Klinikverbund. Die Medizinische und Chirurgische Kliniken sind bereits

digital, die Frauenklinik wird bis zum Herbst komplett auf eine digitale

Dokumentation umgestellt sein. „Das Herrenberger Krankenhaus ist in vielerlei

Hinsicht führend im Klinikverbund Südwest“, führt Geschäftsführer Martin Loydl

aus.

Aktuell läuft im Rahmen der geplanten Generalmodernisierung aufgrund der hohen

Nachfrage für Praxisräumlichkeiten im Haus die Überplanung der gesamten

Erdgeschossflächen. „Wir wollen zukunftsfähig bauen und die

sektorenübergreifende Verzahnung, sprich die Verschrankung ambulanter und

stationärer Angebote, ist essentiell für einen modernen Gesundheitsstandort;

und auch wenn man es von außen noch nicht baulich als Campus wahrnehmen mag:

Herrenberg ist auch bzgl. Campuskonzeption bereits weiter als andere Standorte

im Klinikverbund“, so Martin Loydl. „Das ins Haus integrierte ambulante

Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) wächst stetig: die Radiologische sowie

Gynäkologische Praxis haben sich bereits etabliert, ebenso wie die Praxis für

Innere Medizin / Gastroenterologie und zum 1. April ergänzt die Chirurgische

Praxis von Dr. Klaus Kowitzke das umfassende ambulante Leistungsangebot des

Hauses.“ Bis zur räumlich-baulichen Integration in das Klinikgebäude 2024

verbleibt die Praxis des Facharztes für Chirurgie und Spezialist für

Enddarmerkrankungen (Proktologie) als Zweigstelle in der Benzstraße in

Herrenberg. Parallel dazu laufen die Planungen, perspektivisch noch eine

kardiologische Praxis ans Haus zu binden sowie eventuell noch eine

Hausarztpraxis (Allgemeinmedizin). Die baulich-strukturellen Entwicklungen rund

um das Klinikgelände, wie beispielsweise der geplante Fortis-Neubau,

vervollständigen das Campuskonzept.

„Was in den letzten Monaten am und in den Gesundheitsstandort Herrenberg

entwickelt und investiert wurde, ist beeindruckend und bietet für Patienten wie

Mitarbeitende enorme Zukunftsperspektiven“, so Landrat Bernhard. „Umso

bedeutsamer ist es, jetzt frühzeitig die Weichen auch in der Chirurgie zu

stellen. Der voraussichtliche Renteneintritt von Chefarzt Dr. Michael

Jugenheimer im Jahr 2025 ist hinlänglich bekannt, somit sprechen wir von über

drei Jahren Planungszeit für ein tragfähiges Konzept. Fakt ist, dass eine

chirurgische Grund- und Basisversorgung am Standort Herrenberg inklusive

Notfallversorgung unverrückbar in der Medizinkonzeption verankert ist, während

die Spezialversorgung mehrheitlich im Flugfeldklinikum konzentriert wird. Dr.

Jugenheimer hat dankenswerterweise angeboten, den Nachfolgeprozess mit seiner

fachlichen Expertise eng zu begleiten und mitzugestalten. In bin mir sicher,

dass eine frühzeitige und vorausschauende Planung für den Standort auch dazu

beiträgt, für die Mitarbeiter sowie die Patienten und Einweiser frühzeitig

Sicherheit zu geben.“

Eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft haben Aufsichtsrat und

Geschäftsführung für die Klinik für Innere Medizin in Herrenberg, bereits

vorgenommen: die Räte haben den Nachfolger für den langjährigen Chefarzt Dr.

Alexis Wolf bestellt, der im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird.

„Zur Stunde laufen noch die letzten Vertragsausgestaltungen mit dem neuen

Chefarzt, den wir in wenigen Wochen dann auch offiziell namentlich verkünden

und vorstellen dürfen“, erklärt Geschäftsführer Martin Loydl.

Mit Dr. Michael Jugenheimer für Herrenberg, Dr. Michael Sarkar für Leonberg,

Prof. Dr. Stefan Benz für Böblingen und Prof. Dr. Guy Arnold für Sindelfingen

wurden zudem die Ärztlichen Direktoren der vier Klinikstandorte im Landkreis

Böblingen bestätigt. Für den scheidenden stellvertretenden ärztlichen Direktor

Dr. Wolf in Herrenberg rückt erstmalig im KVSW mit Dr. Ines Vogel eine

Chefärztin ins Direktorium auf. Neu im Amt des Stellvertreters ist zudem Prof.

Dr. Martin Götz für Böblingen. Prof. Dr. Wolfgang Steurer wurde im

Stellvertreteramt für den Standort Leonberg bestätigt, genauso wie Prof. Dr.

Thomas Knoll als Stellvertretender Ärztlicher Direktor für den Standort

Sindelfingen. „Das mittlerweile fest etablierte standortübergreifende

Direktorium bestehend aus den Ärztlichen Direktoren sowie den Pflegedirektoren

bildet im KVSW gemeinsam mit der Geschäftsleitung seit knapp zwei Jahren die

oberste Führungsebene. Angesichts der Expertise und Erfahrung bin ich mir

sicher, dass wir mit unserem aufeinander abgestimmten, standortübergreifenden

Konzept bestehend aus Flugfeldklinikum und der Stärkung und Modernisierung der

Standorte Leonberg und Herrenberg die Gesundheitsversorgung im Landkreis für

Patienten und Mitarbeiter auf ein neues Level heben werden, immerhin investiert

der Kreis in den kommenden fünf Jahren fast 800 Millionen Euro in die dann drei

Standorte“, unterstreicht Landrat Bernhard.

Quelle: Medienmitteilung, 25.03.2022