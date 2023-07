KRH Klinikum Nordstadt und KRH Klinikum Siloah mit neuem geschäftsführenden Direktor (Pressemitteilung).

Zum 3. Januar 2022 übernimmt Tobias Vaasen die Position des Geschäftsführenden Direktors im KRH Klinikum Nordstadt und im KRH Klinikum Siloah. Für das KRH Klinikum Siloah wird er zudem Verantwortung als kaufmännischer Direktor tragen. Der 45-Jährige ist Sozialwissenschaftler und Master of Business

Administration. Vaasen war in verschiedenen renommierten Beratungsunternehmen im Healthcare-Bereich tätig und verfügt über eine ausgewiesene Expertise im

Top-Management von Krankenhäusern unterschiedlichster Strukturen,

Versorgungsstufen und Trägerkonstellationen. „Herr Vaasen ist ein versierter

Kenner der deutschen Krankenhauslandschaft und ihrer komplexen

Rahmenbedingungen“, erläutert Barbara Schulte, KRH Geschäftsführerin Finanzen

und Infrastruktur. „Er hat klare Zielvorstellungen und eine positive,

mitnehmende und ergebnisorientierte Herangehensweise. Es ist eine Bereicherung

für die Mitte und für den Konzern, dass wir Herrn Vaasen für diese Position

gewinnen konnten.“

Dem KRH und insbesondere dem Nordstadtkrankenhaus ist Vaasen auch biografisch

verbunden: Hier kam er zur Welt, und hier leistete er seinen Zivildienst auf

einer internistischen Station. „Auch durch mein engstes persönliches Umfeld

hatte ich früh in Kontakt zum Krankenhausbetrieb. Die Menschen, die Medizin,

die Prozesse und die Innovationen im Krankenhaus haben mich begeistert. Ich

wollte verstehen, wie das funktioniert – und hier mitgestalten!“, verrät der

neue Geschäftsführende Direktor. Zu Vaasens beruflichen Stationen gehören die

Unternehmensberatung Lohfert & Lohfert und die Schön Kliniken. Zuletzt war er

bei der auf das Krankenhaus- und Gesundheitswesen spezialisierten

Unternehmensberatung WMC Healthcare als Partner sowie als interimistischer

Geschäftsführer der Klinikum Niederlausitz GmbH tätig. „Viele Krankenhäuser

haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“, umreißt Vaasen,

wo für ihn der Schwerpunkt im Krankenhausmanagement liegt. „Mein Ansatz ist es,

die Lösungsansätze in und mit den betroffenen Teams zu finden in die konkrete

Gestaltung zu bringen. Seinen Führungsstil beschreibt er als kooperativ:

Herausforderungen lassen sich nach seiner Erfahrung am besten mit gelebter

Eigenverantwortung lösen.

Am KRH reizt den gebürtigen Hannoveraner vor allem der breit aufgestellte

Versorgungsansatz für eine gesamte Region. „Mein Eindruck ist, dass das KRH in

einer Zeit der permanenten Veränderungen im Gesundheitswesen viele Weichen gut

gestellt hat. Ich freue mich darauf, diesen kontinuierlichen

Entwicklungsprozess mit meinen Direktoriumskolleginnen und -kollegen, den

Chefärztinnen und Chefärzten in der Mitte und den Teams der verschiedenen

Bereiche gemeinsam weiter zu gestalten.“

Quelle: Pressemitteilung, 24.11.2021