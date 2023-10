Marienhospital Stuttgart mit Wechsel in der Unternehmensleitung

Neue Leitung am Marienhospital Stuttgart (Pressemeldung).

Im Marienhospital Stuttgart kommt es zu einem Wechsel in der Unternehmensleitung. Markus Mord verlässt nach zehn Jahren als Geschäftsführer auf eigenen Wunsch das Haus. Seine Nachfolge tritt Diplom-Kaufmann Thomas Wülle an, der seit 2021 als Referent der Ordensleitung im Kloster Untermarchtal tätig ist. Die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul sind Träger der gemeinnützigen Gesellschaft Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, der auch das Marienhospital Stuttgart angehört.

Die Ordensleitung der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal teilt mit, dass Markus Mord das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Seit 2013 war er als Geschäftsführer der Vinzenz von Paul Kliniken tätig, zu der auch Marienhospital Stuttgart gehört. „Wir bedauern Herrn Mords Entscheidung, das Haus zu verlassen, sehr. Er war über 27 Jahre am Marienhospital Stuttgart in unterschiedlichen Positionen tätig und dem Krankenhaus wie dem Orden eng verbunden“, erklärt Schwester Elisabeth Halbmann, Generaloberin in Untermarchtal.

Als neuer Geschäftsführer übernimmt Thomas Wülle die operative Leitung. Der Diplom-Kaufmann ist seit 2021 Referent der Ordensleitung und war zuvor 21 Jahre Geschäftsführer eines Unternehmens im südlichen Ruhrgebiet. Thomas Wülle wurde 1962 im Sauerland geboren, ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

„Das traditionsreiche Krankenhaus ist mit seinen 19 Fachkliniken und 20 interdisziplinären Zentren bestens aufgestellt und hinsichtlich der Anforderungen im Zuge der Krankenhausreform von Gesundheitsminister Professor Karl Lauterbach sehr gut gerüstet. Das ist nicht zuletzt das Verdienst der hervorragenden strukturellen Ausrichtung meines Vorgängers. Ich freue mich sehr, auf die Vorarbeit von Herrn Mord aufbauen zu können und das Marienhospital weiter mit neuen Ideen wirtschaftlich solide auszurichten“, sagt Thomas Wülle. Dies soll ganz im Sinne des Ordensgründers Vinzenz von Paul erfolgen gemäß dem Leitspruch „Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg.“

HINTERGRUND

Das Marienhospital Stuttgart gehört zur Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH. Die gemeinnützige Gesellschaft wurde im Januar 1997 von den Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal gegründet. Neben den Vinzenz von Paul Kliniken leitet die Ordensgemeinschaft als Träger noch weitere Gesellschaften: die Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen sowie die Vinzenz von Paul Hospital gGmbH, in der psychisch kranke Menschen versorgt werden.

