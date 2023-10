Mediclin Klinik Bad Elster mit neuer Kaufmännischer Direktorin

Neue Kaufmännische Direktorin der MEDICLIN Klinik am Brunnenberg (Pressemeldung).

Seit 1. Oktober ist Anna Friedel Kaufmännische Direktorin der MEDICLIN Klinik am Brunnenberg. Sie folgt auf MEDICLIN-Regionalgeschäftsführer Torsten Deggendorfer, der die Leitung im April 2021 zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben übernommen hatte. Friedel absolvierte einen Bachelor in Pädagogik, einen Master of Health Business Administration und zusätzlich eine Weiterbildung im Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Vor ihrem Wechsel zur MEDICLIN war sie sechs Jahre im CELENUS Fachklinikum Sachsenhof tätig. Dort arbeitete sie zunächst als Sozialpädagogin, anschließend als Qualitätsmanagementbeauftragte und zuletzt als stellvertretende Klinikdirektorin. Im Dezember 2022 wurde Friedel stellvertretende Kaufmännische Direktorin der Klinik am Brunnenberg in Bad Elster bevor sie am 1. Oktober die Leitung übernahm.

„Ich freue mich, eine so hervorragende Mitarbeiterin für den Standort gewonnen zu haben und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihr!“, sagt Regionalgeschäftsführer Deggendorfer. „Ich bin davon überzeugt, dass Frau Friedel mit ihrem persönlichen Auftreten, ihrem kommunikativen Geschick und ihrer Erfahrung die Erfolgsgeschichte des Standorts, gemeinsam mit dem gesamten Team, weiterschreiben wird. Ich wünsche ihr einen guten Start in der neuen Position.“

Anna Friedel freut sich auf die neue Herausforderung: „In den vergangenen 10 Monaten konnte ich viel dazulernen und bin sehr dankbar für das tolle Team der gesamten Klinik. Auch für die hervorragende Zusammenarbeit mit Torsten Deggendorfer und der gesamten MEDICLIN-Region Süd-Ost möchte ich mich bedanken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Quelle: Pressemeldung, 18.10.2023