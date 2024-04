Mit der Motorspirale den gesamten Dünndarm untersuchen und therapieren

Das Gemeinschaftskrankenhauses Bonn nutzt neu das Verfahren der motorisierten Spiralenteroskopie (Mediennachricht).

Die Innere-Abteilung des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn verfügt jetzt als eine der ersten fünf in NRW über das hochmoderne Verfahren der motorisierten Spiralenteroskopie, welches eine schnellere und erfolgreichere Diagnostik sowie Therapie im gesamten Dünndarm ermöglicht. Denn die Motorspirale fädelt

den Dünndarm auf, sodass die vollständige Dünndarmschleimhaut beurteilt werden kann. Darüber hinaus sind Gewebeentnahmen oder Behandlungen, etwa eine Blutstillung oder die Entfernung von Polypen, möglich.

Patient:innen mit Verdacht auf eine Erkrankung des Dünndarms, insbesondere bei

Blutungen oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, profitieren in der

Inneren-Abteilung des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn (Chefarzt: Prof. Dr.

Franz Ludwig Dumoulin) von einem neuartigen Untersuchungsinstrument, das für

die Gastroenterologie angeschafft wurde: das motorisierte Spiralenteroskop

(PowerSpiral). „Die neue Technologie ermöglicht eine vollständige und deutlich

schnellere endoskopische Diagnostik des gesamten Dünndarms (Enteroskopie)“,

sagt Oberarzt Dr. Tobias Rodina.

Seit der Einführung der flexiblen Endoskopie des Gastrointestinaltraktes blieb

die Untersuchung des vier bis fünf Meter langen Dünndarms mühsam und technisch

herausfordernd. Insbesondere sein mittlerer Teil konnte weder von oben (durch

Magenspiegelung) noch von unten (durch Koloskopie) erreicht werden. Verfahren,

bei denen ein weiteres Vordringen in den Dünndarm mittels Einfach- oder

Doppelballontechnik möglich ist (bspw. bei der Ballon-Enteroskopie), sind

zeitaufwendig und belasten die Patient:innen durch eine lange Sedierungszeit.

Die seit 20 Jahren eingesetzte Videokapselendoskopie mittels einer Minikamera,

die man wie eine Tablette schluckt und die dann während ihrer Passage durch den

Dünndarm Bilder liefert, eignet sich zwar gut zur Diagnostik – etwa zur Suche

nach Blutungsquellen – bzw. zum Ausschluss einer krankhaften Veränderung,

ermöglicht aber keine Therapie.

Das neue System, bestehend aus einem flexiblen Videoendoskop mit integriertem

Elektromotor, dem Einweg-Übertubus mit weichen spiralförmigen Lamellen und der

Kontrolleinheit, mit der die Rotationsrichtung und -geschwindigkeit der Spirale

per Fußpedal gesteuert wird, erlaubt die vollständige Untersuchung des

Dünndarms, welcher dabei Stück für Stück aufgefädelt wird. Dr. Rodina: „Dabei

wird der Rotationswiderstand am Spiraltubus permanent vom System überwacht, um

die Gefahr einer Gewebsschädigung zu minimieren.“

Eine wichtige Anwendung ist jene zur Suche nach Blutungsquellen und deren

Therapie. Dünndarmblutungen können etwa durch Angiodysplasien (kleine Herde

oder Knötchen von Blutgefäßen) verursacht sein. Auch in der Diagnostik und

lokalen Therapie der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn, die

auch ausschließlich im Dünndarm auftreten und gelegentlich narbige Engstellen

verursachen kann, wird das Verfahren eingesetzt. Außerdem gilt es,

Tumor-Erkrankungen aufzuspüren.

Dr. Rodina lobt die „stabile Arbeitsposition“, die ihm die motorisierte

Spiralenteroskopie verschafft, um Biopsien zu entnehmen, blutende Gefäße zu

klippen oder zu veröden, Polypen zu entfernen oder Engstellen aufzudehnen. So

habe diese neue Technik für die Patient:innen viele Vorteile: „Die motorisierte

Spiralenteroskopie erhöht die Eindringtiefe in den Dünndarm und verbessert

gleichzeitig die Patientensicherheit insbesondere durch eine kürzere

Untersuchungsdauer, ist also eine effektive und sichere Behandlung, und die

Erfolgsquote, den gesamten Dünndarm zu untersuchen oder das gewünschte Ziel zu

erreichen, ist deutlich höher als bei der Ballonenteroskopie.“

Einer Spiralendoskopie geht in der Regel eine endoskopische Diagnostik

(Magenspiegelung/Dickdarmspiegelung) sowie eine bildgebende Diagnostik (CT oder

MRT) oder Videokapselendoskopie voraus. Die Untersuchung wird entweder nach

Sedierung mit einem Injektionsnarkotikum durch den After vollzogen, oder oral

durch den Magen, wobei in der Regel eine Intubationsnarkose erforderlich ist.

Die Patient:innen bleiben nach der Untersuchung über Nacht stationär im

Krankenhaus.

Die Untersuchung bleibt in der Regel speziellen, den Dünndarm betreffenden,

Fragestellungen vorbehalten. Das motorisierte Spiralendoskop wird allerdings

auch erfolgreich bei technisch schwierigen Darmspiegelungen (Koloskopien)

eingesetzt.

Quelle: Mediennachricht, 04.08.2022