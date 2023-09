Mit Zuversicht in die Zukunft: Artemed übernimmt RKK (Pressemitteilung).

Die vier Ordensgemeinschaften als Gesellschafterinnen des Regionalverbunds kirchlicher Krankenhäuser gGmbH (RkK) und die Artemed Klinikgruppe mit Sitz im oberbayerischen Tutzing haben in einem vertrauensvollen und konstruktiven Miteinander die Zukunft des RKK Klinikums gesichert. Die vorliegende Zustimmung des Kartellamtes und

des Erzbischofes der Erzdiözese Freiburg erlaubt es Artemed das RKK Klinikum bereits

zum 1. Oktober 2020 zu übernehmen und in die Zukunft zu führen. Die traditionsreichen

Standorte St. Josefskrankenhaus und Loretto-Krankenhaus bleiben erhalten, die

Arbeitsplätze sind gesichert und das christliche Wertebild wird fortgeführt.



„Das St. Josefskrankenhaus und das Loretto-Krankenhaus sind in der Region

Freiburg eine Institution. Die Artemed Gruppe ist sich dieser Verantwortung

bewusst und geht mit großer Zuversicht in die Zukunft“, betont Prof. Dr. Rainer

Salfeld, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Mitglied des geschäftsführenden

Direktoriums der Artemed SE.

„Wir übergeben das RKK Klinikum an einen Träger, der unsere christlichen Werte

teilt und bereit ist die für die langfristige Sicherung des hochmodernen

Klinikbetriebs erforderlichen Investitionen zu treffen“, freut sich der

bisherige RKK-Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Heinzpeter Schmieg. Wichtig

war für die Gesellschafter auch, dass nach Übernahme durch die Artemed Gruppe

die Häuser erhalten und die aktuellen Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und

Pflichten unverändert weiter bestehen bleiben. Dies konnte vollumfänglich

erreicht werden. Bei den Mitarbeiter*innen des RKK Klinikums verabschieden sich

die Ordensgemeinschaften am 19. und 20. Oktober; gleichzeitig stellt sich im

Rahmen dieser an beiden Standorten stattfindenden Veranstaltungen der neue

Gesellschafter vor.

Quelle: Pressemitteilung, 01.10.2020