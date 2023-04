Nachfolge an den Oberlausitz-Kliniken ab 2024 gesichert

Zukünftiger Geschäftsführer für die Oberlausitz-Kliniken gefunden (Pressemeldung).

An der Spitze des größten Unternehmens in Trägerschaft des Landkreises Bautzen ist jetzt die Nachfolge geklärt: Jörg Scharfenberg wird ab 2024 die Oberlausitz-Kliniken gGmbH mit den Krankenhäusern in Bautzen und Bischofswerda sowie den gesamten Gesundheitskonzern des Landkreises leiten. Er folgt auf

Reiner E. Rogowski, der nach über 20 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand geht. Der Pulsnitzer führte die beiden Eigenbetriebe seit 2003 zunächst als

Krankenhausdirektor und nach Umwandlung dieser in eine gGmbH als Geschäftsführer.

Um die Nachfolge geordnet zu regeln hatte der Landkreis Bautzen bereits Ende

2022 die Suche nach einem neuen Geschäftsführer bundesweit gestartet. Letztlich

konnte Jörg Scharfenberg das Auswahlgremium überzeugen und sich damit gegen

insgesamt 17 weitere Interessenten durchsetzen. Ab Januar 2024 wird er als

alleiniger Geschäftsführer die Geschicke der OLK-Gruppe leiten.

Jörg Scharfenberg verfügt über eine langjährige Berufserfahrung im

Führungsbereich verschiedener Gesundheitsunternehmen im regionalen Bezug und

damit über beste Voraussetzungen, das inhaltlich breit aufgestellte

Gesundheitsunternehmen des Landkreises erfolgreich weiterzuentwickeln. Aktuell

leitet er als Geschäftsführer das Herzzentrum Dresden Universitätsklinik.

„Die medizinische Versorgung und Pflege ist vor allem in einem ländlichen

geprägten Raum wie dem Landkreis Bautzen ein Thema, das den Menschen wichtig

ist. Daher freue ich mich, dass die Nachfolge in der Geschäftsführung der

Oberlausitz-Kliniken gut geregelt werden konnte und wir mit Jörg Scharfenberg

einen sehr erfahrenen und mit der Region vertrauten Klinikmanager gewinnen

konnten“, erklärte Landrat Udo Witschas in seiner Funktion als Vorsitzender des

Aufsichtsrats.

Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Diskussion um

die Kliniklandschaft und deren Finanzierung außerordentlich wichtig. „Ich danke

Reiner E. Rogowski an dieser Stelle bereits heute für die Leidenschaft und

Weitsicht, mit der er den Oberlausitz-Kliniken, der OLK-Gruppe und darüber

hinaus dem Gesundheitswesen in der Region in den zurückliegenden Jahren zur

Verfügung gestanden hat“, so Landrat Witschas.

Hintergrund:

Die Oberlausitz-Kliniken gGmbH ist ein moderner Gesundheitsdienstleister mit

den Krankenhaus-Standorten in Bautzen und Bischofswerda. Als Unternehmen des

Landkreises Bautzen ist die Oberlausitz-Kliniken gGmbH mit ihren medizinischen

Angeboten und Spezialisierungen der Daseinsvorsorge verpflichtet. Zertifizierte

Zentren, wie zum Beispiel das interdisziplinäre Gefäßzentrum und das

Kompetenzzentrum für chirurgische Koloproktologie garantieren eine

professionelle, spezialisierte Patientenversorgung auf hohem Niveau.

Der Unternehmensverbund der Oberlausitz-Kliniken gGmbH (OLK-Unternehmensgruppe)

rundet das Betreuungsangebot für kranke und pflegebedürftige Menschen ab. Dazu

zählen Einrichtungen der häuslichen, stationären und ambulanten Pflege, der

medizinischen Versorgung, der physiotherapeutischen und ergotherapeutischen

Behandlung sowie Serviceeinrichtungen.

Ein neues Zuhause finden pflegebedürftige Menschen in den Seniorenzentren der

Oberlausitz und Westlausitz Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH sowie der Pflege-

und Therapieeinrichtung Sohland an der Spree gGmbH. Dafür werden rund 820

Pflegeplätze vorgehalten.

Die OL Physio GmbH bietet neben der Patientenversorgung im Krankenhaus die

ambulante Physiotherapie, Ergotherapie und Sporttherapie an beiden

Krankenhaus-Standorten an.

Die Medizinische Versorgungszentren der Oberlausitz gGmbH haben ihren Sitz in

Bischofswerda und Bautzen. Ärzte der Fachrichtungen Allgemeinmedizin,

Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Chirurgie und Kinderheilkunde,

Orthopädie, Unfallchirurgie und Frauenheilkunde sichern die medizinische

Versorgung der Bevölkerung in ländlichen Gebieten des Landkreises.

Die Westlausitz Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH steht für das Vorhalten

sozialer Immobilien, Vermietung und Verpachtung sowie für

Werterhaltungsmaßnahmen.

Die CDB Dienstleistungsbetriebe GmbH bietet umfangreiche Dienstleistungen in

den Bereichen Catering, Facilitymanagement, Gebäudereinigung und im

EDV-/IT-Bereich an. Als Betreiber der Krankenhausküche übernimmt die CDB unter

anderem die Speisenversorgung der Patienten und der Mitarbeiter in den

Krankenhäusern Bautzen und Bischofswerda.

Zunächst ausschließlich als Bildungseinrichtung tätig, hat die Kamenzer

Bildungseinrichtung in den letzten Jahren ihr Leistungsspektrum deutlich

erweitert. Ihr Ziel besteht heute darin, sozial Benachteiligten über eine

Kombination aus Bildung, Beschäftigung, sozialer Betreuung und Projektarbeit

neue Wege zur Integration in den Arbeitsmarkt zu erschließen. Dazu bietet sie

moderne und innovative Maßnahmen an.

[...]

Quelle: Pressemeldung, 27.04.2023