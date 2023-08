Neue Kaufmännische Direktorin an der Marienhaus Klinik St. Elisabeth in Saarlouis

Veränderungen im Führungsteam des Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis (Pressemeldung).

Mit Wirkung zum 1. September 2023 wird Natalie Hirschauer (49) die Funktion der kommissarischen Kaufmännischen Direktorin übernehmen und damit Anke Klauck in ihrer Doppelrolle als Geschäftsführerin der Marienhaus Kliniken GmbH und Kaufmännischen Direktorin des Klinikums in Saarlouis entlasten.

Ab dem 1. Oktober 2023 wird zudem Helga Schmitt (60) die vakante Funktion der Oberin in Saarlouis übernehmen und damit die Führungsriege der Einrichtung komplettieren.

Natalie Hirschauer hat nach ihrem Fachabitur 1993 eine kaufmännische Ausbildung bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Saarbrücken begonnen und nach erfolgreichem Abschluss dort bis Mitte 2000 als kaufmännische Angestellte in der Finanzbuchhaltung gearbeitet. Anschließend wechselte sie zur Marienhaus-Gruppe, wo sie zunächst als kaufmännische Angestellte im Bereich der Altenhilfe tätig war. Im Januar 2002 wechselte sie ins Controlling des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Saarlouis. Berufsbegleitend studierte sie Betriebswirtschaft und schloss dies 2003 erfolgreich ab. Zum 1. September 2011 übernahm sie in der Einrichtung die Abteilungsleitung Controlling.

Die im Marienhaus Klinikum in Saarlouis geborene Natalie Hirschauer lebt in Schmelz. Ihre Freizeit verbringt sie gerne im eigenen Garten, beim Kochen für sich und ihre Familie und Freunde oder auf Reisen.

Helga Schmitt hat nach ihrem Abitur von 1982 bis 1989 an der Universität Trier katholische Theologie und Pädagogik studiert und beides 1987 bzw. 1989 mit dem Diplom abgeschlossen. Ihre ersten Berufserfahrungen sammelte sie von 1989 bis 1993 in einer Beratungsstelle des Caritasverbandes Saarbrücken. 1993 wechselte sie für rund sechs Jahre als pädagogische Referentin in die Regionalstelle für kirchliche Zusammenarbeit in Saarbrücken. Von 1999 bis 2002 übernahm sie dann die Leitung des Jugendbildungszentrums des Bistum Trier in Wallerfangen. Zudem arbeitete sie im Bistum als Beraterin für Gemeinden. Anschließend war Helga Schmitt bis 2009 Referentin des Diözesan-Caritasverbandes Trier für Fort- und Weiterbildung, Organisationsentwicklung, Supervision und Coaching. Im gleichen Jahr wechselte sie als Fachreferentin für Spiritualität und Management zur Edith-Stein Akademie der Marienhaus-Gruppe und übernahm 2012 die Leitung des Instituts für Beratung, Seelsorge und Coaching der Marienhaus-Stiftung.

Die gebürtige Bitburgerin Helga Schmitt wohnt mit ihrem Mann seit vielen Jahren in Saarlouis. In ihrer Freizeit hält sie sich gerne in der Natur auf, wirkt in ihrem Garten oder bereist mit ihrem Mann die Welt.

Anke Klauck, Geschäftsführerin der Marienhaus Kliniken GmbH: „Ich freue mich sehr, dass wir für unsere Einrichtung in Saarlouis das Direktorium komplettieren konnten. Natürlich werde ich auch weiterhin als Geschäftsführerin die Entwicklung in Saarlouis gemeinsam mit dem Direktorium mitgestalten, aber es ist sehr erfreulich, dass wir für die kaufmännische Führung mit Natalie Hirschauer eine Kollegin mit langjährigen Erfahrungen im Haus gewinnen konnten. Und auch für die wichtige Schnittstelle zwischen Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden konnten wir mit Helga Schmitt eine in Ethik und Werten bestens gerüstete Kollegin aus der Marienhaus-Gruppe begeistern.“

Quelle: Pressemeldung, 10.08.2023