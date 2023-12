Neue Kaufmännische Direktorin des UKE

Uniklinik Hamburg-Eppendorf mit neuer Kaufmännischer Direktorin (Pressenachricht).

Das Kuratorium des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hat Corinna Wriedt zur Kaufmännischen Direktorin bestellt. Sie wird das Amt zum 1. Juli 2024 übernehmen. Derzeit ist sie Kaufmännische Direktorin am Campuszentrum Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH).

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Corinna Wriedt eine ausgewiesene Expertin mit langjährigen Erfahrungen im Klinikmanagement eines Universitätsklinikums mit komplexer Struktur für den Medizinstandort Hamburg gewinnen zu können. Als hervorragende Kauffrau und erfahrene Personalmanagerin bringt sie die besten Voraussetzungen mit, um die Spitzenstellung des UKE in Forschung, Lehre und Versorgung auch in diesen herausfordernden Zeiten weiter zu stärken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit – willkommen in Hamburg!“, so Katharina Fegebank, UKE-Kuratoriumsvorsitzende und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke.

„Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Kuratoriums für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, gemeinsam im Vorstandsteam mit den rund 14.900 Mitarbeitenden die Zukunft des UKE gestalten zu dürfen“, sagt Corinna Wriedt, designierte Kaufmännische Direktorin des UKE.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Corinna Wriedt im Vorstand. Sie wird mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen des Gesundheitswesens und der Hochschulmedizin zum weiteren erfolgreichen Kurs unseres Universitätsklinikums beitragen. Mit ihrer wirtschaftlichen Expertise und ihren Erfahrungen in der Führung einer Universitätsklinik und ihrer positiven Ausstrahlung wird sie eine Bereicherung für unseren UKE-Vorstand sein“, sagt Prof. Dr. Christian Gerloff, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKE.

Vita Corinna Wriedt

Corinna Wriedt wurde 1979 in Berlin geboren, absolvierte nach ihrem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau und studierte im Anschluss an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg Betriebswirtschaftslehre. Bevor sie im Jahr 2010 an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein AöR (UKSH) wechselte, war sie über zwei Jahre als Beraterin im Bereich Pharma und Healthcare tätig. Seit 2019 ist Wriedt Kaufmännische Direktorin am Campuszentrum Lübeck des UKSH und Geschäftsführerin der UKSH Energy GmbH. Zuvor war sie am UKSH Klinikmanagerin und Leiterin des Ambulanzmanagements sowie Stellvertreterin des Kaufmännischen Direktors. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Lübeck.

Quelle: Pressenachricht, 21.12.2023