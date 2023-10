Neue Klinikdirektorin der REGIOMED-Standorte in Coburg und Neustadt bei Coburg (Pressemitteilung).

Stefanie Straub ist neue Klinikdirektorin der REGIOMED-Standorte in Coburg und Neustadt bei Coburg. Am 1. März 2021 ist sie in den REGIOMED-Gesundheitsverbund eingetreten und wird die zukünftige Ausrichtung der Krankenhäuser in Stadt und Landkreis Coburg gestalten. Dabei greift sie auf reichlich Vorerfahrung

zurück.

Zuletzt hatte sie die Position der Kaufmännischen Direktorin in der

Geschäftsleitung für den Klinikstandort Bad Neustadt der Rhön-Klinikum AG inne,

wozu der Campus mit überregionaler Schwerpunktversorgung sowie eine

Psychosomatische Klinik und Reha-Kliniken zählten. Stefanie Straub ist nun seit

1. März 2021 die neue Klinikdirektorin der REGIOMED-Standorte in Coburg und

Neustadt bei Coburg. „Mit Stefanie Straub haben wir eine junge, dynamische

Führungspersönlichkeit für uns gefunden, die mit langjähriger Erfahrung in der

Gesundheitsbranche unsere Inhalte und Projekte in den Einrichtungen kompetent

vorantreiben wird“, freut sich REGIOMED-Hauptgeschäftsführer Alexander

Schmidtke über den Personalgewinn.



Zudem sei ein entscheidender Faktor für die Einstellung die Erfahrung von

Stefanie Straub beim Thema Klinikneubau, der für den Standort Coburg im Raum

steht: Sie führte 2015 die Projektleitung des Klinikneubaus sowie die

Inbetriebnahme und den Umzug der Psychosomatischen Klinik Bad Neustadt durch.

Im Anschluss kam die Projektleitung des Klinikneubaus und der -fusionierung

sowie die Inbetriebnahme und der Umzug des Rhön-Klinikum Campus hinzu.

Weitergehend verantwortete sie die Prozessoptimierungen vor und nach dem Umzug

in den Neubau sowie den Aufbau eines Ambulanten OP-Zentrums und begleitete das

Projekt der Digitalisierungsstrategie und Erweiterung der Telemedizinangebote.

„Frau Straub besitzt das Prozesswissen und kennt die Strukturen in

Krankenhäusern und wird die bevorstehenden Aufgaben deshalb mit reichlich

Erfahrung angehen können“, ergänzt Alexander Schmidtke.



„Mein Ziel ist es, die beiden Kliniken gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern weiterzuentwickeln, um für die Herausforderungen der Zukunft

bestens aufgestellt zu sein und den Bürgerinnen und Bürgern der Region eine

weiterhin hochwertige, medizinische Versorgung anbieten zu können“, betont

Stefanie Straub und führt weiter aus: „Ich möchte vor allem die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unserem gemeinsamen Weg mitnehmen. Ein

kommunikativer und respektvoller Umgang ist mir dabei besonders wichtig – und

natürlich zudem die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und unseren

Kooperationspartnern. Ich freue mich darauf, zusammen mit der Geschäftsführung

und allen Mitarbeitenden den Weg unserer Klinik zukünftig aktiv zu gestalten

und die qualitativ hervorragende Medizin weiter voranzubringen.“



Der bisherige Klinikdirektor, Dr. Frank Wellmann, hatte intern bislang eine

Doppelfunktion als Krankenhausdirektor sowie Personaldirektor und Prokurist der

REGIOMED-Kliniken GmbH inne. Er wird sich nun verstärkt auf die Aufgaben und

Herausforderungen im Personalbereich konzentrieren können.

Quelle: Pressemitteilung, 02.03.2021