Neue Klinikmanagerin an der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen

Geschäftsführung der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen wird ergänzt durch Klinikmanagerin (Pressemitteilung).

Bad Frankenhausen. Am Montag, dem 1. August 2022, hat Franziska Becker ihre Arbeit als Klinikmanagerin der KMG Manniske Klinik aufgenommen. Sie wird die Geschäftsführung in Bad Frankenhausen im täglichen operativen Handeln unterstützen. Die 31-Jährige ist seit drei Jahren für die KMG Kliniken tätig.

Durch ihre Arbeit im Prozessmanagement und im Finanzcontrolling ist sie bestens mit der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen und dem KMG Klinikum Sömmerda vertraut.

Franziska Becker hat Soziologie und Interkulturelle Wirtschaftskommunikation an

der Friedrich-Schiller-Universität Jena studiert und ihren Master im

Fachbereich „Medical Process Management“ an der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen/Nürnberg erlangt.

Jessica Koch, Geschäftsführerin der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen und

des KMG Klinikums Sömmerda: „Ich schätze Franziska Becker als erfahrene und

strukturierte Kollegin und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Zukünftig

wird sie die Weiterentwicklung der KMG Manniske Klinik mitverantworten und den

Prozess der engeren Verzahnung unserer Standorte in Bad Frankenhausen und

Sömmerda unterstützen.“

Die KMG Kliniken haben beide Krankenhäuser unter eine Geschäftsführung

gestellt, um die jeweiligen Standortvorteile noch weiter zu profilieren,

Synergieeffekte stärker zu nutzen und sektorale Strukturen zu verbessern.

Franziska Becker, Klinikmanagerin der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen:

„Ich freue mich sehr darüber, Jessica Koch im operativen Geschäft der

Klinikführung zu unterstützen. Als Finanzcontrollerin kenne ich unsere

Thüringer Kliniken bereits sehr gut. Die verstärkte Kooperation unserer

Standorte Bad Frankenhausen und Sömmerda eröffnet neue Möglichkeiten. Dieses

Potenzial wollen wir im Sinne einer wohnortnahen qualitativ hochwertigen

medizinischen Versorgung der Menschen in der Region ausschöpfen.“

Quelle: Pressemitteilung, 22.08.2022