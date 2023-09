Neue Krankenhausdirektorin für Harderberg und Ostercappeln

Wechsel in der Krankenhausleitung am Franziskus-Hospital Harderberg und Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln (Pressenachricht).

Nach neunundzwanzigjähriger Tätigkeit im Franziskus-Hospital Harderberg, im Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln und im Altenpflegeheim Haus St. Michael der Niels-Stensen-Kliniken ist Verwaltungsdirektor Uwe Hegen in die Freiphase der Altersteilzeit verabschiedet worden. Gleichzeitig wurde Jennifer Schroth (44) als neue Krankenhausdirektorin begrüßt.

Werner Lullmann und Bernd Runde, Geschäftsführung Niels-Stensen-Kliniken und Geschäftsführer der beiden Krankenhäuser, dankten Hegen für sein langjähriges Engagement und seine fachliche Expertise.

Hegen war seit 1992 in Leitungsfunktionen am Franziskus-Hospital Harderberg und seit 2000 am Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln tätig, zunächst als stellvertretender Verwaltungsdirektor, seit 2008 als Verwaltungsdirektor für die beiden Krankenhäuser und das Altenpflegeheim Haus St. Michael.

Insbesondere die zahlreich durchgeführten Baumaßnahmen der Krankenhäuser sowie der Ausbau beziehungsweise die Weiterentwicklung der Fachabteilungen Senologie, Onkologie, Thoraxonkologie und Geriatrie im Franziskus-Hospital sowie der Thoraxchirurgie und Pneumologie im Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln prägten die erfolgreiche Amtszeit von Uwe Hegen. Die Kolleginnen und Kollegen wünschten ihm nun alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.

Hegen hatte nach seinem Studium an der Fachhochschule Osnabrück zunächst als Assistent des Verwaltungsdirektors im Krankenhaus St. Joseph in Wuppertal gearbeitet. Vor seinem Wechsel zum Franziskus-Hospital Harderberg war er als Geschäftsführer des Katholischen Krankenhausverbandes der Diözese Osnabrück tätig.

Mit seiner Nachfolgerin Jennifer Schroth arbeitete Hegen seit Februar 2023 bereits eng zusammen. Schroth war als stellvertretende Verwaltungsdirektorin in beiden Krankenhäusern tätig. Die studierte Gesundheitsökonomin und examinierte Krankenschwester war zuvor unter anderem als stellvertretende Geschäftsführerin und kaufmännische Leitung des St.-Bernhard-Hospitals in Brake und in verwaltungsleitender Position im Klinikum Wilhelmshaven tätig.

„Mit Jennifer Schroth haben wir eine sehr erfahrene Kollegin gewinnen können“, so Geschäftsführer Werner Lullmann, der ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe als Krankenhausdirektorin wünschte. Er freue sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Quelle: Pressenachricht, 25.09.2023