Neuer Geschäftsführer an der BG Unfallklinik Murnau

BG Unfallklinik Murnau erweitert Geschäftsführung (Die BG Kliniken informieren in einer Pressemeldung über die Erweiterung der Geschäftsführer des überregionalen Traumazentrums in Murnau).

Dr. Fabian Hempel ist ab März 2023 neuer Geschäftsführer der BG Unfallklinik in Murnau. Dr. Fabian Hempel wird das überregionale Traumazentrum gemeinsam mit Sarah Heinze leiten, die den Vorsitz der Geschäftsführung übernimmt. Gleichzeitig bleibt Hempel Ressortleiter für Finanzen und Controlling

in der Konzernzentrale der BG Kliniken in Berlin.

„Die BGU Murnau ist eine der renommiertesten Unfallkliniken Europas. Ich freue

mich, den Standort gemeinsam mit Frau Heinze weiterzuentwickeln und auf Basis

der anstehenden Krankenhausreform zukunftssicher aufzustellen“, so Hempel.

Der Betriebswirt hat über 10 Jahre Berufserfahrung in der Krankenhausleitung

und war bereits Stellvertretender Kaufmännischer Vorstand der

Universitätsmedizin Greifswald sowie Kaufmännischer Centrumsleiter und Mitglied

der Fakultätsleitung der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Sarah Heinze: „Die noch engere Vernetzung mit Holding und Gremien wird

entscheidend für die weitere positive Entwicklung unserer Klinik sein. Deshalb

freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Hempel und die dadurch

entstehenden Synergieeffekte“.

Dr. Fabian Hempel wurde an der Charité - Universitätsmedizin zum Dr. rer.

medic. promoviert und lebt mit seiner Familie in Berlin.

Quelle: Die BG Kliniken informieren in einer Pressemeldung über die Erweiterung der Geschäftsführer des 4berregionalen Traumazentrums in Murnau, 28.02.2023