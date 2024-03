Neuer Geschäftsführer der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz (Pressemitteilung).

Zum 1. Mai 2022 übernimmt Markus Lehnigk (33) die Leitung der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz zusätzlich zu seiner Funktion als Klinikgeschäftsführer der Asklepios Orthopädischen Klinik Hohwald. Er folgt auf Johannes Biesold (31), der das Unternehmen zum

31. April 2022 auf eigenen Wunsch verlässt. 1. Mär. 2022 Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz „Wir freuen uns, mit Markus Lehnigk einen erfahrenen Gesundheitsmanager für die

Leitung der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz gefunden zu haben.

Durch seine Funktion, in der unweit gelegenen Klinik in Hohwald, kennt er die

Region bereits sehr gut und kann dieses Wissen gezielt nutzen, um das Haus

weiterzuentwickeln“, so Jana Uhlig, Regionalgeschäftsführerin der Asklepios

Region Sachsen/ Sachsen-Anhalt.

Markus Lehnigk war drei Jahre lang in der Asklepios Klinik Hamburg-Wandsbek als

Klinikmanager tätig. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler absolvierte das

Trainee-Programm bei Asklepios und lernte dort bereits die Region in der

Asklepios-ASB Klinik Radeberg kennen. Seit dem 1. Juli 2021 ist der 33-jährige

gebürtige Bad Muskauer Geschäftsführer der Asklepios Othopädischen Klinik

Hohwald.

„Die Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz überzeugt durch seine medizinische

Qualität insbesondere in den Bereichen der Chirurgie und Inneren Medizin und

künftig auch in der Altersmedizin, die sich aktuell im Aufbau befindet“, so

Markus Lehnigk. „Ich freue mich darauf, auf einem stabilen Fundament aufbauen

zu können und durch meine Doppelfunktion die Vernetzung der beiden Kliniken in

Sebnitz und Hohwald weiter zu fördern.“

Johannes Biesold leitete die Asklepios Klinik in Sebnitz seit dem 1. Februar

2021 und führte das Haus sicher durch die Pandemie. Zum 1. Mai 2022 tritt er

als Geschäftsführer der Helios Weißeritztal-Kliniken in Freital und

Dippoldiswalde an. „Ich habe meine Zeit in den sächsischen Asklepios Kliniken

und zuletzt als Geschäftsführer in Sebnitz sehr genossen und danke dem gesamten

Team für die stets vertrauensvolle und familiäre Zusammenarbeit“, so Biesold.

„Ich bedanke mich bei Johannes Biesold für sein tatkräftiges und stets

vorausschauendes Wirken in einer Zeit, die durch die Pandemie geprägt war und

wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute! Gleichzeitig

wünsche ich Markus Lehnigk einen erfolgreichen Start in Sebnitz“, so

Regionalgeschäftsführerin Jana Uhlig.

Quelle: Pressemitteilung, 01.03.2022