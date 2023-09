Neuer Kaufmännischer Direktor am Brüderkrankenhaus Paderborn

Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn mit neuem Kaufmännischer Direktor (Mediennachricht).

Jörg Buchloh ist seit August Mitglied in den Direktorien des Brüderkrankenhauses St. Josef Paderborn und des St.-Marien-Hospitals Marsberg (BBT-Gruppe). Jörg Buchloh (61) bringt langjährige Erfahrungen im Gesundheitswesen und in der kaufmännischen Leitung von Krankenhäusern mit. So war er lange Jahre als Kaufmännischer Direktor für das Ev. Klinikum Bethel und zuletzt in einer Rehaklinik im Osnabrücker Land tätig.

„Wir sind sicher, dass er gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Medizin, Pflege und christlicher Unternehmenskultur wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Einrichtungen in der Region leisten wird,“ so Regionalleiter Siegfried Rörig, der die Position des Kaufmännischen Direktors zuvor in Personalunion innegehabt hat.

Im Gesamtverbund der BBT-Gruppe findet gerade ein Transformationsprozess mit dem Ziel statt, mehr Verantwortung an die Regionalleitungen zu übertragen. Gleichzeitig bereiten das Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn und das Ev. Krankenhaus St. Johannisstift gerade ihre Zusammenführung vor. Vor diesem Hintergrund war die Stelle eines Kaufmännischen Direktors neu ausgeschrieben worden.

Perspektivisch soll Buchloh auch in die Geschäftsführung der zum Trägerverbund gehörigen Medizinischen Versorgungszentren mit rund 15 Facharztpraxen in der Region Paderborn / Marsberg einsteigen.

Buchloh lebt mit seiner Familie in Hagen am Teutoburger Wald.

Quelle: Mediennachricht, 20.09.2023