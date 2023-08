Neuer kaufmännischer Direktor an Bord

Märkische Gesundheitsholding erweitert ihre Führungsmannschaft (Pressemitteilung).

Zum 1. August stieg Kevin Pfaffner (36) als kaufmännischer Direktor mit Prokura ins Führungsteam der Märkischen Gesundheitsholding nach Verabschiedung durch den Aufsichtsrat im März ein und übernimmt weitreichende Aufgaben im kaufmännischen und strategischen Bereich, um den eingeschlagenen Kurs der Neuausrichtung mitzugestalten. Pfaffner, seines Zeichen Gesundheitsökonom, bringt für diese Position weitreichende Expertise im Gesundheitswesen und im Management von komplexen Gesundheitseinrichtungen mit. Zuvor war der Manager an der Universitätsklinik Marburg tätig und entwickelte den Universitäts- und Gesundheitscampus mit rund 5000 Mitarbeitenden und 46 Kliniken und Instituten medizinisch, pflegerisch und wirtschaftlich gemeinsam mit der dortigen Geschäftsführung weiter. Auch hierfür brachte er bereits als Berater und Sector Manager eine fundierte Expertise mit, die er u.a. bei der renommierten Wirtschafts- und Beratungsgesellschaft KPMG und im Verbund der Rhön-Klinikum AG gesammelt hat.

Der gebürtige Dortmunder, der in eine ihm bekannte Region zurückkehrt, nimmt die Herausforderung sehr gerne an und hat bereits in den ersten 3 Wochen tiefe Einblicke in die Holding, aber insbesondere in den Klinikalltag, erhalten. Dabei hat der Ökonom nicht nur die reinen Zahlen im Blick, sondern eben auch Visionen, wie eine Gesundheitsholding zukünftig bei immer schwerer werdenden Rahmenbedingungen aussehen kann. "Ich habe bereits viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die mich noch mehr bestätigt haben, dass dies der richtige Schritt war und dass ein großes Potential für die Zukunftsentwicklung vorhanden ist", betont Kevin Pfaffner mit Überzeugung.

Quelle: Pressemitteilung, 25.08.2023