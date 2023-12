Neuer Kaufmännischer Direktor für das Theresienkrankenhaus und das Diakonieklinikum Mannheim

Wechsel in der Kaufmännischen Direktion der beiden BBT-Krankenhäuser in Mannheim (Pressenachricht).

Das Theresienkrankenhaus und Diako in Mannheim, beides Häuser der BBT-Gruppe, bekommen zum 01.01.2024 einen neuen Kaufmännischen Direktor. Zum Jahresbeginn tritt Michael Schuler die Nachfolge von Jens Nily in der Kaufmännischen Direktion und im Direktorium der beiden christlichen Mannheimer Krankenhäuser an. Jens Nily möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen und wird das Unternehmen zum 30.06.2024 verlassen. Herr Nily gestaltete im Rahmen seiner Aufgaben den Weg zur Zusammenführung der beiden Häuser maßgeblich mit und setzte wichtige Impulse für die vernetzte gesundheitliche Versorgung in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Michael Schuler war von 2018 bis September 2021 Kaufmännischer Direktor im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und Krankenhaus Tauberbischofsheim der BBT-Gruppe. Derzeit ist er Geschäftsführer des Reha-Zentrums St. Blasien mit drei Kliniken und etwa 300 psychosomatischen sowie orthopädischen Rehabilitationsplätzen.

Der Diplombetriebswirt (DH) verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der kaufmännischen Leitung von Krankenhäusern. So war er Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Personal und Infrastruktur der Oberschwabenklinik gGmbH sowie an den BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH für die operative Steuerung der BG Klinik Tübingen zuständig und als Direktor für die Bereiche Finanzen, Controlling und IT beider Unternehmen verantwortlich.

Quelle: Pressenachricht, 18.12.2023