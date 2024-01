Neuer CFO für das größte süddeutsche diakonische Sozialunternehmen berufen (Pressemeldung).

Neuendettelsau. Michael Krach wird neuer Kaufmännischer Vorstand bei Diakoneo. Der 58-Jährige tritt im Februar seine Stelle als Chief Financial Officer (CFO) an, nachdem der Aufsichtsrat von Diakoneo ihn am 22. Januar in das Amt berufen hat. „Wir freuen uns, dass wir einen Kaufmännischen Vorstand mit breitem Erfahrungsschatz und fundierten Fachkenntnissen sowie langjähriger Führungserfahrung für Diakoneo haben gewinnen können“, sagt Dr. Johannes Söllner, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Diakoneo. Der im oberpfälzischen Neumarkt geborene Krach hat an der TU Darmstadt studiert und war als diplomierter Wirtschaftsingenieur am Anfang seines Berufslebens in der Industrie tätig. Bei Siemens und Infineon war der heute verheiratete Vater von vier Kindern in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, bevor er bei einem großen Automobilzulieferer als CFO für einen umfangreichen Teilbereich verantwortlich war.

„Wir sind uns sicher, dass Michael Krach mit dieser Erfahrung neue Perspektiven mit einbringen kann“, sagt Dr. Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender bei Diakoneo. Dass die auch ins Umfeld sozialer Dienstleistungen, wie sie Diakoneo anbietet, passen können, hat Krach in den vergangenen zehn Jahren bewiesen. Da war er zunächst Group-CFO für einen Verbund privater Reha-Kliniken, danach bei einem Anbieter ambulanter Gesundheitsdienstleistungen. Ein Feld, dem in den nächsten Jahren zunehmende Bedeutung beigemessen wird. „Die Vielfalt und Komplexität bei Diakoneo haben mich gereizt“, sagt Michael Krach, „ich freue mich darauf, das Unternehmen bei den aktuell notwendigen Veränderungen begleiten zu können.“

Quelle: Pressemeldung, 24.01.2024