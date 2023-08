Neuer Sprecher der Geschäftsführung verstärkt das bestehende Team

Führungstrio der St. Vincenz-Kliniken Paderborn-Salzkotten wieder komplett (Pressenachricht).

Paderborn/Salzkotten. Die St. Vincenz-Kliniken Salzkotten + Paderborn haben wie geplant ihre Geschäftsführung komplettiert: Zum 1. September 2023 verstärkt Markus Funk als Sprecher der Geschäftsführung das bestehende Team aus Jürgen Thau und Sr. Bernadette M. Putz.

Der neue Geschäftsführer wurde kürzlich vom Aufsichtsrat gewählt: „Ein starkes, zukunftsfähiges Krankenhaus, das eine auch dauerhaft unverzichtbare Rolle in der Gesundheitsversorgung unserer Region spielt, braucht eine auf Dauer ausgerichtete, starke und effiziente Geschäftsführung“, betont Sr. M. Katharina Mock, Mitglied des Aufsichtsrat und Generaloberin der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vincenz von Paul, Trägerin des Krankenhauses. „Aus diesem Grund haben wir Herrn Funk als Sprecher der Geschäftsführung berufen. Denn die jetzige Verstärkung über zwei Generalbevollmächtigte und deren Team von sehr insolvenzerfahrenen Rechtsanwälten sowie einer im Gesundheitswesen sehr erfolgreichen Unternehmensberatung begleitet uns ausschließlich während des Insolvenzverfahrens und in der laufenden Sanierungsphase. Nach dessen Abschluss im Laufe des kommenden Jahres werden sie das Haus wieder verlassen.“ Ein Schwerpunktversorger in der Größe der St. Vincenz-Kliniken brauche eine vollständig besetzte Geschäftsführung, die sich neben dem operativen Geschäft auch um die Werte- und Unternehmenskultur eines ordensgeführten Unternehmens kümmert.

Markus Funk hat langjährige Erfahrungen im Krankenhausmanagement. Seit über 20 Jahren hat er erfolgreich Krankenhäuser geführt, zuletzt die imland Kliniken in Rendsburg-Eckernförde, ein Krankenhaus mit 800 Betten – ein Schwerpunktversorger wie die St. Vincenz-Kliniken in ähnlicher Größe. Eine weitere Gemeinsamkeit: Die imland Kliniken mussten im Dezember 2022 Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden; bereits sechs Monate später konnte die Klinik das Insolvenzverfahren abschließen. Funk, der mit dem dortige Sanierungsteam das norddeutsche Krankenhaus durch diese Zeit geführt haben, ist also mit den Besonderheiten eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bestens vertraut.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so zeitnah einen so erfahrenen Krankenhausexperten für die St. Vincenz-Kliniken gewinnen konnten“, schließt Sr. M. Katharina. Den Mitarbeitenden aller drei Standorte wird sich der neue Geschäftsführer in der nächsten Mitarbeiterversammlung Ende August vorstellen.

