Neuer Verwaltungsdirektor des St.-Vincentius-Krankenhauses in Speyer

St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer mit neuer Verwaltungsleitung (Pressemeldung).

Das Sankt Vincentius Krankenhaus hat einen neuen Verwaltungsdirektor. Mit Wirkung zum 1.1.2024 wird Phillip Nowak (37) die Leitung der Verwaltung übernehmen und dabei seine langjährige praktische Erfahrung im strategischen und operativen Krankenhausmanagement mitbringen. Der 37-jährige Gesundheitsökonom war in verschiedenen Häusern des Asklepios Konzerns als Klinikmanager tätig, zuletzt in den Asklepios Südpfalzkliniken Germersheim und Kandel. Seine zusätzliche Kompetenz in der Finanzbuchhaltung und die Fähigkeit, komplexe Verwaltungsprozesse zu optimieren und innovative Lösungen einzuführen, machen ihn zu einer idealen Wahl für diese wichtige Position.

"Ich fühle mich geehrt, die Position des Verwaltungsdirektors im Sankt Vincentius Krankenhaus zu übernehmen", sagt Nowak. "Ich habe mich, dank der familiären Atmosphäre hier im Haus, schon ab dem ersten Gespräch sehr wohl gefühlt. Jetzt freue ich mich darauf - gemeinsam mit dem engagierten Team - das „Vinzenz“ für die Menschen in Speyer und Umgebung weiter zu entwickeln."

Nowak wird die Verantwortung für eine breite Palette von Aufgaben übernehmen, darunter insbesondere die weitere Umsetzung der laufenden Baumaßnahmen „neue Zentrale Notaufnahme“ und die geplante „Erweiterung des neuen Bettenhauses um eine weitere Station“. Nowak ist aufgewachsen in Kaiserslautern und wohnt mittlerweile mit seiner Frau und zwei Kindern in Westheim.

Dr. Wolfgang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung, die Träger des Krankenhauses ist, freut sich über die Ernennung: "Wir sind überzeugt, dass Phillip Nowak mit seiner bisherigen erfolgreichen Laufbahn, seiner Kompetenz und seiner Persönlichkeit als „Familienmensch“ für unser Krankenhaus die richtige Wahl für die Position des Verwaltungsdirektors ist. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Gesundheitsversorgung in Speyer und darüber hinaus zu stärken und unser Krankenhaus insbesondere durch die laufenden Digitalisierungsprozessen für die Zukunft weiterhin gut aufzustellen.“

Quelle: Pressemeldung, 01.12.2023