Neuer Vorstand bei den Diakonissen Speyer

Diakonissen Speyer mit neuem Vorstand (Mediennachricht).

Verwaltungsrat wählt Nachfolger für Vorstand Finanzen. Udo Langenbacher (57) übernimmt zum 1. Mai 2024 die Vorstandsfunktion Finanzen bei Diakonissen Speyer. Der Volkswirt wurde dieser Tage in einer Verwaltungsratssitzung als Nachfolger von Vorstandsmitglied Karlheinz Burger gewählt, der nach 25-jähriger Tätigkeit bei den Diakonissen Speyer mit Wirkung zum 30. April 2024 ausscheidet.

Udo Langenbacher studierte Volkswirtschaftslehre und Statistik mit dem Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und Gesundheitsökonomik, sammelte in seiner Berufslaufbahn bereits an verschiedenen Stellen Führungserfahrung und verfügt über Fachwissen im akutmedizinischen sowie rehabilitativen Bereich der Krankenhausfinanzierung und des Krankenhausrechts. „Ich bin dankbar, dass mit Udo Langenbacher als neuem Vorstand Finanzen ein nahtloser Übergang innerhalb des vierköpfigen Leitungsgremium der Diakonissen Speyer gewährleistet ist. Auch bin ich zuversichtlich, dass wir mit Udo Langenbacher eine Führungspersönlichkeit gefunden haben, die Ökonomie und Diakonie konstruktiv aufeinander zu beziehen vermag, was angesichts der vielfältigen Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialbereich unverzichtbar ist“, sagte Verwaltungsratsvorsitzender Oberkirchenrat i. R. Manfred Sutter für den Träger.

Udo Langenbacher ist derzeit Geschäftsführer der DRK-Trägergesellschaft Süd-West mit elf Krankenhäusern und vier Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zuvor trug er bereits mehr als 20 Jahre Führungsverantwortung u. a. als Kaufmännischer Bereichsdirektor der Lahn-Dill-Kliniken und als Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses Grünstadt. Weitere berufliche Stationen waren zuvor das St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim sowie das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus in Ludwigshafen.

Neben seiner Tätigkeit als Krankenhausmanager engagiert sich Langenbacher als Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz im gesundheitspolitischen Diskurs und setzt sich als Vorsitzender des Entgelt- und Pflegesatzausschusses für eine betriebswirtschaftlich auskömmliche und nachhaltige Krankenhausfinanzierung ein.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit und gehe mit Zuversicht, aber auch Demut an die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die es auch für die Einrichtungen der Diakonissen Speyer in den kommenden Jahren zu bewältigen gilt. Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe, meine Erfahrungen einzubringen, um gemeinsam mit den Führungskräften und Mitarbeitenden den diakonischen Auftrag auch zukünftig zu erfüllen und die Marke Diakonissen Speyer zu stärken“, betonte Udo Langenbacher im Anschluss an seine Wahl.

Quelle: Mediennachricht, 18.10.2023