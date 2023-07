Neuwahl des Aufsichtsrates bei Agaplesion

Agaplesion: Neuer Aufsichtsrat nimmt Arbeit auf (Pressenachricht).

Auf der heutigen Hauptversammlung und der anschließenden Sitzung des Aufsichtsrates standen die Neuwahl des Aufsichtsrates und von dessen Vorsitzendem auf dem Programm. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Pastor Stephan Ringeis den Vorsitz von Hans-Jürgen Steuber, der das Amt seit September 2016 bekleidete. Zudem wurden erstmals zwei Repräsentanten der Gesamtmitarbeitervertretung in den Aufsichtsrat von AGAPLESION gewählt, um die Perspektive der über 22.000 Mitarbeiter:innen zukünftig noch stärker abzubilden. Der neue Aufsichtsrat wird künftig aus insgesamt 15 Mitgliedern bestehen, von denen acht erstmals dieses Amt übernehmen.

„Das Gesundheitswesen steht inmitten tiefgreifender Veränderungen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass AGAPLESION seinen erfolgreichen Weg auch in Zeiten des Wandels fortsetzen wird. Ich widme mich dieser Aufgabe mit Respekt, aber vor allem mit Optimismus und Vertrauen. Die Verantwortung ist groß, aber die Freude an der Verantwortung gehört für mich auch dazu“, so der neue Aufsichtsratsvorsitzende.

„Ich danke allen Aufsichtsratsmitgliedern für ihr Vertrauen in meine Person. Mein besonderer Dank gilt Hans-Jürgen Steuber, der insgesamt zwölf Jahre im Aufsichtsrat, davon über sieben Jahre als Vorsitzender, ganz entscheidenden Anteil an der Erfolgsgeschichte von AGAPLESION hat,“ betont Ringeis.

Im Anschluss an die erste Aufsichtsratssitzung fand unter der Leitung der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Ulrike Scherf, ein feierlicher Gottesdienst in der Alten Nikolaikirche statt. Bischof Harald Rückert von der Evangelisch-methodistischen Kirche sprach in seiner Predigt über die Bedeutung und das Wesen der Diakonie in der heutigen Gesellschaft. Zudem thematisierte er das Spannungsfeld zwischen Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit, in dem diakonische Einrichtungen wie die AGAPLESION gAG stehen.

Im anschließenden Festakt am Abend wurde Hans-Jürgen Steuber mit dem AGAPLESION Nachhaltigkeitspreis für seine außerordentlichen Verdienste um die AGAPLESION gAG geehrt. Der Preis wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderem Maße für die Entwicklung einer nachhaltigen Diakonie in der Gesellschaft engagieren.

Stephan Ringeis ist Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche. Er wurde 1962 in Jena geboren. Ringeis studierte am Theologischen Seminar der Evangelisch-methodistischen Kirche in Bad Klosterlausnitz. Nach vielen Jahren Dienst in verschiedenen Gemeinden wurde er ab 2009 zum Superintendenten des Zwickauer Distrikts berufen. Seit 2019 verantwortet Ringeis als Senderbeauftragter der Evangelischen Freikirchen beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) Gottesdienste und weitere kirchliche Sendeformate in Funk und Fernsehen. Außerdem begleitete er in den letzten vier Jahren als systemischer Coach Gemeinden in Umbruchsituationen. Seit 2013 gehört er dem Aufsichtsrat der AGAPLESION gAG an.

Quelle: Pressenachricht, 13.07.2023