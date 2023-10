Ortenau Klinikum geht juristisch gegen falsche Tatsachenbehauptungen vor (Pressemitteilung).

Das Ortenau Klinikum wird juristisch gegen zwei ehemalige Ärzte des Klinikums vorgehen, die offenbar am Rande einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Freiburg (Kammern Offenburg) gegenüber mehreren Presseorganen unwahre Tatsachenbehauptungen gegen den Klinikverbund aufgestellt haben. Die Äußerungen der beiden

Ärzte stimmen in wesentlichen Teilen nicht mit den

Tatsachen überein. Das Ortenau Klinikum wird deshalb die beiden Ärzte auf

Unterlassung falscher Tatsachenbehauptungen in Anspruch nehmen.

So ist beispielsweise die Behauptung, dem Verlassen der Klinik sei ein

mehrmonatiger Streit um Arbeitsbedingungen vorausgegangen, unzutreffend. Das

Ortenau Klinikum hat unverzüglich auf Interventionen und juristische

Interventionen der beiden Ärzte reagiert. Unter anderem fand bereits

unmittelbar nach den juristischen Interventionen der beiden Ärzte Anfang Mai

2019 wenige Tage später ein Gespräch im Beisein der Anwälte, der Ärzte selbst

sowie der Personaldirektion im Klinikum statt. Dabei sollte es um die

Aufarbeitung der Monierungen der Ärzte gehen. Im Rahmen dieses Gesprächs wurde

allerdings sehr schnell deutlich, dass es den beiden Ärzten nicht um die

Aufrechterhaltung ihrer Vorwürfe gegangen ist, sondern um das Einfordern einer

aus deren Sicht angemessenen Sozialabfindung als „angemessene Wertschätzung“

ihrer geleisteten Dienste. Da dafür aus Sicht des Klinikums keinerlei

Veranlassung bestand, kam es in der Folgezeit zu Kündigungen, die die beiden

Ärzte ihrerseits gegenüber dem Klinikum ausgesprochen haben. Heute ist bekannt,

dass beide Ärzte seit einigen Monaten eine gemeinsame Praxis für Plastische

Chirurgie in Freiburg betreiben.

In der von der Presse aufgegriffenen Äußerung einer der beiden Ärzte wird

behauptet, dass es bei der Prüfung durch die kassenärztliche Vereinigung Ende

2017 keine Beanstandungen gegeben hätte, die Prüfung jedoch zum Anlass genommen

worden sein solle, dem in Rede stehenden Chefarzt Abrechnungsbetrug zu

unterstellen und ihn im Januar 2018 fristlos zu kündigen. Tatsache ist

demgegenüber, dass die kassenärztliche Vereinigung im Rahmen einer Prüfung eine

hohe Rückforderung im 6-stelligen Bereich gegen den Chefarzt gestellt hatte.

Dieser hatte den weit überwiegenden Teil der Rückforderung nach anwaltlicher

Beratung beglichen. Entgegen einer ausdrücklichen Weisung der Geschäftsführung

noch im Januar 2017 ist die beanstandete Abrechnungspraxis, auch noch in dem

Jahr 2017 von dem Chefarzt beibehalten worden, obwohl er offenbar weiterhin die

in Rede stehenden Leistungen nicht persönlich erbracht hatte. Die Behauptung,

dass es deswegen zu einer fristlosen Kündigung gekommen sein solle ist

vollkommen haltlos. Es kam in der Folgezeit zu keinem Kündigungsausspruch durch

das Klinikum. Auch die Behauptung, das Anstellungsverhältnis mit dem Chefarzt

sei fortgesetzt worden, weil eine rechtswidrige Kündigung vorgelegen hätte, ist

unzutreffend. Richtig ist vielmehr, dass der Chefarzt seinerzeit wegen des

Prüfungsergebnisses der Abrechnungsstelle lediglich abgemahnt wurde.

Die von beiden Ärzten gemachten Äußerungen enthalten darüber hinaus weitere

falsche Tatsachenbehauptungen, gegen die das Ortenau Klinikum juristisch

vorgehen wird.

Quelle: Pressemitteilung, 10.11.2020