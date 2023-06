Ortenau Klinikum unterstützt Initiative Alarmstufe Rot

Finanzielle Situation der Krankenhäuser in Deutschland sei besorgniserregend (Ortenau Klinikum).

Ortenau Klinikum unterstützt bundesweiten Aktionstag Alarmstufe Rot - Krankenhäuser in Not am 20. Juni / Vorstandsvorsitzender richtet Appell an Abgeordnete Die aktuelle finanzielle Situation vieler Krankenhäuser in Deutschland ist äußerst kritisch. Mit einem bundesweiten Aktionstag Alarmstufe Rot –

Krankenhäuser in Not“ am kommenden Dienstag machen die Krankenhäuser auf diese Situation aufmerksam und erinnern Bund und Länder an ihre finanziellen

Verpflichtungen. Das Ortenau Klinikum unterstützt die Initiative. Christian

Keller, Vorstandsvorsitzender des Ortenau Klinikums, hat im Vorfeld des

Aktionstages in einem Schreiben an alle Bundes- und Landtagsabgeordneten der

Ortenau appelliert, sich für die sofortige finanzielle Stabilisierung der

Krankenhäuser einzusetzen. In vollem Wortlaut heißt es in dem Schreiben:

„Prekäre finanzielle Situation der Krankenhäuser - Bitte um Unterstützung zum

bundesweiten Aktionstag am 20.06.2023

Sehr geehrte(r) Frau/ Herr Abgeordnete/ Abgeordneter,

die finanzielle Situation der Krankenhäuser in Deutschland wie auch in

Baden-Württemberg ist besorgniserregend. Die Ursachen für die prekäre

Finanzlage der Krankenhäuser sind eine jahrelange Unterfinanzierung, die nur

unzureichend durch Bund und Länder ausgeglichenen finanziellen Belastungen

durch die Corona-Pandemie sowie mehrere nachteilige Entscheidungen des Bundes

in den vergangenen Monaten.

So hat das Bundesgesundheitsministerium zu Lasten der Krankenhäuser die

Vergütung der Fallpauschalen abgesenkt. Auch ein Eingriff in den

Berechnungsmechanismus des sogenannten Landesbasisfallwerts, der einen

entscheidenden Einfluss auf die Vergütung von Krankenhausleistungen hat, hat

sich negativ auf die Bilanzen der Kliniken ausgewirkt. Darüber hinaus sind die

vom Bund beschlossenen Energiehilfen aufgrund einer nachträglich geänderten

Berechnungsgrundlage völlig unzureichend und kommen bei den Krankenhäusern

nicht an. Diese und weitere negative Entscheidungen zur Krankenhausfinanzierung

der vergangenen Monate reißen eine weitere Finanzierungslücke von rund neun

Millionen Euro in unsere Bilanz des Ortenau Klinikums für 2023.

Auf vielfachen Druck von Krankenhäusern, Landesregierungen und Mandatsträgern

auf Bundes- und Landesebene wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, mit dem ein

Teil der versprochenen Energiehilfen nun auch tatsächlich zur Auszahlung kommen

soll. Doch selbst wenn man diese in Aussicht stehende Verbesserung

einberechnet, erwarten die Krankenhäuser im Land in 2023 noch immer ein

Rekorddefizit von mindestens 620 Mio. Euro.

Leider wurden die übrigen aktuellen Defizitursachen nicht angegangen:

Beispielsweise bleibt die vom Bundesgesundheitsministerium zu verantwortende

willkürliche Absenkung der Fallpauschalenvergütung ebenso bestehen wie der

Eingriff in den Berechnungsmechanismus zum Landesbasisfallwert. Zudem wird das

überdurchschnittliche Lohn- und Preisniveau in Baden-Württemberg nach wie vor

nicht bezahlt. Darüber hinaus trifft die Inflation die Kliniken hart und

übersteigt die Hilfszahlungen durch den Bund.

Ein relevanter Anteil des zu erwartenden Defizits im Jahr 2023 ist auf

Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen: Die Pflegekräfte, die

Ärztinnen und Ärzte haben Enormes bei der Behandlung, Pflege und Versorgung der

COVID-19-Patienteinnen und Patienten geleistet. Diese zweieinhalb Jahre sind

aber nicht ohne Spuren an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

vorübergegangen. Dies hat dazu geführt, dass die Personaldecke aktuell noch

dünner ist als vor der Krise. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die

Krankenhäuser ihr früheres Leistungsniveau noch nicht wieder erreichen konnten.

Dies führt zu großen Erlöseinbrüchen. Unter dem Strich geht die

Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) davon aus, dass

mindestens 250 Mio. Euro des erwarteten Defizits der Krankenhäuser in 2023 auf

Folgen der Pandemie zurückgeführt werden können, weil es an Erlösen fehlt, um

die Fixkosten der Krankenhäuser zu finanzieren.

Die BWKG hat kürzlich auf ihrer Homepage eine „Defizituhr“ freigeschaltet, um

auf die extrem schwierige Situation aufmerksam zu machen. Damit wird

illustriert, dass sich das 620-Millionen-Defizit des Jahres 2023 in den

Kliniken Tag für Tag, Stunde für Stunde, ja sogar in jeder Sekunde weiter

aufbaut.

Die Krankenhäuser haben in der Pandemie viel für die Menschen im Land

geleistet. Sie unterstützen seit Jahren – und gerade auch im Jahr 2023 – das

Land dabei, die Krankenhausversorgung in Baden-Württemberg in modernen und

effizienten Strukturen sicherzustellen. Hier ist vorbildliches geleistet

worden, worauf das Land mit Recht stolz sein kann. Heute sind die Kliniken auf

die finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen, wenn es um die

Stabilisierung ihrer wichtigen Arbeit für die Menschen geht.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat für den 20.06.2023 einen bundesweiten

Aktionstag mit einer zentralen Veranstaltung in Berlin geplant, um auf die

besorgniserregende finanzielle Situation der Krankenhäuser aufmerksam zu

machen.

Wir bitten Sie dringend um Unterstützung. Machen auch Sie auf die prekäre

finanzielle Lage der Kliniken in Ihren Fraktionen und Gremien aufmerksam.

Setzen Sie sich dafür ein, die für die Krankenhäuser fatalen Entscheidungen zu

revidieren und die Krankenhäuser durch finanzielle Hilfen von Bund und Land

weiter zu unterstützen, um die Krankenhausversorgung uneingeschränkt

gewährleisten zu können. Wir haben sonst die große Sorge, dass unstrukturierte

Leistungseinschränkungen auch am Ortenau Klinikum nicht auszuschließen sind.

Für Gespräche stehen wir Ihnen, gerne auch kurzfristig, zur Verfügung.

Christian Keller, Vorstandsvorsitzender“.

Weitere Informationen zum bundesweiten Aktionstag „Alarmstufe Rot –

Krankenhäuser in Not“ im Internet unter: www.dkgev.de.

Quelle: Ortenau Klinikum, 16.06.2023