Ortenau Klinikum: Zukunftsplanung ohne Erwerb der Mediclin-Einrichtungen (Pressenachricht).

Das Ortenau Klinikum wird die Umsetzung seiner 2018 beschlossenen Zukunftsplanung „Ortenau 2030 – Zukunft Gesundheit“ für eine Modernisierung und Bündelung der Klinikstrukturen ohne den Erwerb der Mediclin-Einrichtungen Herzklinik Lahr und Klinik an der Lindenhöhe in Offenburg fortsetzen. Der

Verwaltungsrat des Ortenau Klinikums hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig entschieden, eine in den vergangenen Wochen zwischen Mediclin und dem Ortenau

Klinikum ausgehandelte Übernahmeoption für beide Einrichtungen nicht

wahrzunehmen.

„Wir haben in den vergangenen Monaten ausführliche Gespräche und faire

Verhandlungen mit Mediclin über die Übernahme des Mediclin Herzzentrums in Lahr

und der Mediclin Klinik an der Lindenhöhe in Offenburg (Psychiatrie) geführt.

Aufgrund der guten Vorarbeit war die Entscheidung heute möglich “, so Landrat

Frank Scherer und Ortenau Klinikum-Vorstandsvorsitzender Christian Keller nach

der Sitzung. „Dabei war für den Verwaltungsrat nicht der Kaufpreis wesentlicher

Faktor für die Ablehnung des Angebots, sondern eine gesamtwirtschaftliche

Bewertung aus Sicht des Ortenau Klinikums, die insbesondere mit Blick auf die

im Falle eines Erwerbs erforderlichen Folgeinvestitionen negativ ausfiel“. Die

Risiken einer Übernahme waren für den Verwaltungsrat deshalb deutlich höher als

die Chancen, die eine Übernahme geboten hätte.

Ebenfalls einstimmig beschlossen hat der Verwaltungsrat zu prüfen, ob auch ohne

die Mediclin-Einrichtungen anstelle des bisher geplanten Ersatzneubaus am

aktuellen Klinikstandort in Lahr, ein Neubau in Lahr zwischen der Autobahn und

dem Bahnhof umsetzbar wäre, um eine bestmögliche Erreichbarkeit des Klinikums

Lahr und ein nachhaltiges und dauerhaftes medizinisches Angebot in der

südlichen Ortenau zu sichern. „Das würde viele Chancen bieten, Lahr könnte so

einen zukunftsorientierten Neubau einer Level II-Klinik bekommen ohne

langjährige Umbauarbeiten während des Betriebs am aktuellen Standort“, erklärte

Scherer.

Die Verwaltung wurde mit der Prüfung der Neubauvariante beauftragt, die auch

zeitnah mit dem Land abgestimmt werden soll. Mit dem Ergebnis der Prüfung sowie

der Abstimmung wird sich der Verwaltungsrat unverzüglich erneut befassen.

