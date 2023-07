Personelle und organisatorische Veränderung in der Regionalgeschäftsführung Münster der Franziskus Stiftung (Pressemitteilung).

Annika Wolter wird neue Regionalgeschäftsführerin. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin der St. Franziskus-Hospital GmbH, Münster wird Annika Wolter zum 01. Juli 2022 zusätzlich die

Regionalgeschäftsführung für die Region Münster übernehmen. Sie löst damit

Klaus Abel ab, der sich nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit auf eigenen

Wunsch hin heimatnah beruflich neu orientiert hat.



Freut sich auf ihre neue Aufgabe als Regionalgeschäftsführerin: Annika Wolter.

Zur Regionalgeschäftsführung gehören die Einrichtungen Maria-Josef-Hospital

Greven, St. Franziskus-Hospital Münster, Klinik Maria Frieden Telgte,

Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup und St. Marien-Hospital Lüdinghausen. In

dieser Funktion wird Annika Wolter auch als Geschäftsführerin im Herz-Jesu-

Krankenhaus Münster-Hiltrup sowie im Maria-Josef-Hospital Greven bestellt. Herr

Tim Richwien bleibt unverändert verantwortlich für die Geschäftsführung des

Herz-Jesu-Krankenhauses Münster-Hiltrup und des St. Marien-Hospitals

Lüdinghausen.

Annika Wolter ist Gesundheitsökonomin mit mehrjähriger

Klinik-Managementerfahrung in unterschiedlichen Trägerschaften sowie

Berufserfahrung in der Intensiv- und Anästhesiepflege. Seit zwei Jahren ist sie

für die St. Franziskus-Stiftung Münster tätig. Als Regionalgeschäftsführerin

obliegt Frau Wolter in erster Linie die standortübergreifende Abstimmung und

gemeinsame strukturelle Weiterentwicklung der fünf Standorte in Zusammenarbeit

mit den Verantwortlichen vor Ort.

Eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen den Stiftungshäusern in Münster,

Hiltrup, Greven Lüdinghausen und Telgte ist bereits in verschiedenen

gemeinsamen Projekten umgesetzt worden, sodass die erfolgreiche Struktur der

Regionalgeschäftsführung fortgesetzt und ausgebaut wird. Beispiele für

erfolgreiche standortübergreifende Kooperationen sind unter anderem im

pflegerischen Bereich die Einführung der regionalen Flexteams zur Unterstützung

der Pflegeteams in den Häusern und auch im medizinischen Bereich die FRANZISKUS

Viszeralmedizin Münster, eine Zusammenarbeit der gastroenterologischen und

chirurgischen Kliniken des St. Franziskus-Hospitals Münster sowie des

Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup.

„Wir danken Frau Wolter für ihr zusätzliches Engagement. Zugleich freuen wir

uns auf die weitere Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen in der Region“, so

Dr. Daisy Hünefeld, Vorstand St. Franziskus-Stiftung Münster.

Quelle: Pressemitteilung, 05.07.2022