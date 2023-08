Rhein-Maas Klinikum mit neuem Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer des Rhein-Maas Klinikums bestellt (Pressenachricht).

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter der Rhein-Maas Klinikum GmbH (RMK) haben beschlossen, den bis dato kommissarischen Geschäftsführer Jonas Wintz mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer zu bestellen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Tim Grüttemeier (Städteregionsrat der StädteRegion Aachen) freut sich über diese Besetzung: „Jonas Wintz stammt aus unserer Region und kennt diese sehr gut. Seine Vernetzungen und seine Expertise im Gesundheitswesen, die er durch verschiedene Positionen im Management der Knappschaft Kliniken sammeln konnte, werden dem Rhein-Maas Klinikum und in Folge auch der Patientenversorgung in unserer Region zugutekommen.“



Jonas Wintz war bereits am RMK tätig

Wintz kennt das Krankenhaus bereits durch seine Tätigkeit als Assistent der Geschäftsführung von 2017 bis 2019 und ist der Region verbunden. Der aus Eschweiler stammende 31-jährige war zuletzt Kaufmännischer Direktor an gleich zwei Krankenhäusern der Knappschaft Kliniken: der Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH und der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH. Der Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Health Care Management schloss sein Studium mit dem Master ab. „Ich freue mich auf die Herausforderung. Als zweitgrößtes Krankenhaus der Kreise Aachen, Heinsberg und Düren sehe ich das RMK gut aufgestellt für die Zukunft. In einer sich weiter wandelnden Kliniklandschaft entwickeln wir unsere Strukturen weiter und führen die angestoßenen Modernisierungsmaßnahmen fort. Ziel dabei ist, die Prozesse für die Mitarbeitenden im Klinikalltag zu erleichtern.“

Die Rhein-Maas Klinikum GmbH wird von den Gesellschaftern StädteRegion Aachen und Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) zu jeweils 50 Prozent getragen.

Quelle: Pressenachricht, 22.08.2023