RoMed Klinik Bad Aibling mit neuer Kaufmännischer Leiterin (Medienaussendung).

Mit Dr. Martina Bielawski hat die RoMed Klinik Bad Aibling zum Februar eine neue Kaufmännische Leiterin. Sie folgt auf Erhard Marburger, der als Leiter Patientenservices Verbund in die Zentrale nach Rosenheim wechselt. Mit ihrem langjährigen Erfahrungshintergrund hat Dr. Martina Bielawski die Abläufe im

Krankenhaus bereits in verschiedenen Führungspositionen erfolgreich mitgestaltet. Im November 2020 kam sie als stellvertretende Kaufmännische Leiterin nach Rosenheim, wo sie unter anderem die Bereiche Kinder- und

Frauenklinik, Labor, Radiologie, Technik und Küche kaufmännisch führte. Sie hat

in dieser Zeit maßgeblich den Aufbau des neuen RoMed Labors sowie der

Neuroradiologie unterstützt. Im Rahmen der Bewältigung der Covid-Pandemie

übernahm sie umfangreiche Aufgaben in der Organisation des Mitarbeiterschutzes.

[...]

Quelle: Medienaussendung, 02.02.2022