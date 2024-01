Sana Kliniken in Remscheid und Radevormwald unter neuer Leitung

Neue Geschäftsführerin der Sana Kliniken in Remscheid und Radevormwald (Pressemeldung).

Seit Anfang des Jahres hat Janine Bender die Position der Cluster-Geschäftsführerin am Sana-Klinikum Remscheid, der Sana-Fabricius-Klinik sowie dem Sana Krankenhaus Radevormwald übernommen. Am Sana-Klinikum in Remscheid tritt sie die Geschäftsführungsnachfolge von Svenja Ehlers an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die bisherige Geschäftsführerin der Fabricius-Klinik und des Sana-Krankenhaus Radevormwald Ines P. Grunewald verlässt die beiden Kliniken nach vier Jahren und wechselt zur Sana Klinik nach Duisburg. Dort wird sie zusammen mit Jasmin Schmelmer, die seit einem halben Jahr das Haus führt, die Geschäftsführung bilden.

Janine Bender verfügt über jahrelange Erfahrung in der operativen und strategischen Klinikleitung. Die Betriebswirtin und Diplom-Sozialpädagogin kam 2010 ans Karl-Olga-Krankenhaus der Sana Kliniken AG, wo sie im weiteren Verlauf unter anderem Bereichsleiterin für Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement war, ehe sie 2014 ans Krankenhaus vom Roten Kreuz Bad Cannstatt (RKK) wechselte, um dort als Verwaltungsdirektorin und Prokuristin Verantwortung zu übernehmen. Über die Station als Geschäftsführerin des am RKK beheimateten Pneumologisch-Neurologischen-Zentrums wurde sie schließlich im Oktober 2017 zur Geschäftsführerin der Sana Klinik Bethesda Stuttgart berufen. Ab Juli 2020 übernahm die 42-Jährige schließlich die Geschäftsführung im Karl-Olga-Krankenhaus.

Die Sana Kliniken AG setzt mit Janine Bender auf eine erfahrene Krankenhausmanagerin im Bergischen Land. Als Cluster-Geschäftsführerin wird sie die Verzahnung von ambulanter und stationärer Gesundheitsversorgung vorantreiben. Die bundesweit zehn Gesundheitscluster berücksichtigen lokale und regionale Besonderheiten durch die Delegation von mehr Verantwortung an die lokalen Einheiten. Für die neue Geschäftsführerin, wohnhaft in Remscheid, steht fest: „Die Sana Kliniken im Bergischen Land profitieren von einem ausgezeichneten Ruf und leisten im Bergischen Land standortübergreifend und mit ihren Kooperationspartnern einen wichtigen Beitrag für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Ich freue mich, gemeinsam mit dem starken Team, die Entwicklung des Gesundheitsclusters im Sinne einer bestmöglichen Patientenversorgung aktiv und weiterhin erfolgreich zu gestalten.“

Quelle: Pressemeldung, 17.01.2024