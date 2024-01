St. Josef-Stift Sendenhorst begrüßt neue Geschäftsführerin

St. Josef-Stift Sendenhorst: Neue Geschäftsführerin für die Bereiche Digitalisierung und Personal (Pressenachricht).

St. Josef-Stift Sendenhorst verankert wichtige Zukunftsthemen in der Führungsebene. Anja Heeger hat Anfang Januar 2024 in der Fachklinik St. Josef-Stift Sendenhorst die neu geschaffene Position der Geschäftsführerin mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Personal übernommen. Damit stellt sich die Geschäftsführung der Stiftung mit Dr. Ansgar Klemann als Vorsitzendem der Geschäftsführung neu auf, um den bedeutenden Themen der Zukunft im Bereich Personal und Digitalisierung mehr Raum zu geben. Die Geschäftsführung trägt Verantwortung für 1.650 Mitarbeitende, der größte Teil ist in der Fachklinik für Orthopädie, Wirbelsäulenerkrankungen und Rheumatologie sowie im angegliederten Reha-Zentrum mit bundesweitem Einzugsgebiet beschäftigt.

Die 36-jährige Anja Heeger ist studierte Gesundheitsökonomin und war bis dato Kaufmännische Direktorin und Prokuristin im Evangelischen Lukas-Krankenhaus Gronau, das zum Verbund der Valeo-Kliniken gehört. Zuletzt lag ihr Arbeitsfokus auf dem Standort Gronau, wo sie die Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und Organisationsentwicklung konzeptionell sowie praktisch weiterentwickelte und zusätzlich das konzernweite Projektmanagement für die Umsetzung der Digitalisierungsthemen im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz, der Telematikinfrastruktur und dem B3S-Standard für die Valeo-Standorte Hamm, Gronau und Lippstadt übernahm. Zudem war sie als stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Valeo-Pflegeschule EAM tätig. Weitere berufliche Stationen waren zuvor u.a. das Universitätsklinikum Münster, die LWL-Klinik Lippstadt-Warstein und das EVK Münster.

Berufliche Vita, Anja Heeger:

Anja Heeger ist ausgebildete Sport- und Bewegungstherapeutin und absolvierte im Anschluss ein Studium der Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen an der Hochschule Osnabrück und setzte den Schwerpunkt im Bereich Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen. Nach dem Bachelorabschluss schloss sie ein Traineeprogramm beim Berufsbildungswerk Deutscher Krankenhäuser an und sammelte Erfahrungen in der LWL-Klinik Lippstadt-Warstein, im St. Josefs-Krankenhaus Wiesbaden und im Krankenhaus Köln-Porz. Nach dem Traineeprogramm wechselte sie in den strategischen Einkauf gepaart mit strategischem Management am Universitätsklinikum Münster. Ab 2016 lernte sie als Referentin der Geschäftsführung und Krankenhausbetriebsleitung am Evangelischen Krankenhaus Lippstadt (Valeo-Konzern) die gesamte Bandbreite der Managementthemen aus der zweiten Reihe kennen und hatte u.a. die Position der lokalen Projektmanagerin inne. Nebenberuflich absolvierte sie den Master of Arts mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökonomie an der Universität Bielefeld. Auf dieser Basis wurde ihr im Mai 2020 bei Valeo die Position als kaufmännische Direktorin für das EVK Münster und das EVK Gronau angeboten.

Quelle: Pressenachricht, 04.01.2024