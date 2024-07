Stellungnahme des Stiftungsrates und des Vorstandes zu den Presseartikeln im Lauterbacher Anzeiger (Pressemitteilung).

Nachdem durch einige Presseveröffentlichungen möglicherweise eine gewisse Verunsicherung eingetreten sein könnte, möchte der Stiftungsrat und Vorstand nachfolgende Stellungnahme abgeben: Zunächst verweisen wir darauf, dass gerade in der Verantwortung von Vorstand Mathias Rauwolf erhebliche betriebswirtschaftliche und medizinische

Anstrengungen unternommen wurden, die einen deutlichen Zugewinn für die Leistungsfähigkeit des Krankenhauses Eichhof darstellen. Die Gewinnung des

Chefarztes Gefäßchirurgie und Interventionelle Radiologie Mohanad Nasif und des

zusätzlichen Chefarztes Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie Dr. Andreas

Müller von Postel, die Übernahme von weiteren Kassenarztsitzen, die Gründung

des MVZ mit der Aufnahme hochqualifizierter Ärzte und die Etablierung des MRT

sind nur einige Beispiele für eine zukunftsorientierte Weichenstellung durch

den Vorstand und den Stiftungsrat. Das Krankenhaus Eichhof wurde auch im Jahr

2021 Akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig Universität in Gießen, was

für die Entwicklung des Krankenhauses und die Nachwuchsförderung eine wichtige

Weichenstellung darstellt.

Unter Berücksichtigung üblicher Fluktuationen ist auch der Personalbestand

während der Amtszeit des Herrn Rauwolf allein im Krankenhaus von 270 auf über

400 Personen erhöht worden.

Die Kündigung des Chefarztes Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Friedrich

Jungblut ist vor Monaten erfolgt. Die Stelle wurde bereits nahtlos mit einem

hochqualifizierten Chefarzt neu besetzt. So viel zu den angeblichen Problemen

einer Neubesetzung der Stellen.

Die Kündigung des Leiters der Vogelsberger Lebensräume Harry Bernardis und des

Chefarztes Innere Medizin/Kardiologie Tobias Plücker waren für den Stiftungsrat

durchaus überraschend, wurden mit Bedauern zur Kenntnis genommen und in

Abwesenheit des Herrn Mathias Rauwolf unmittelbar vor Weihnachten

ausgesprochen.

Bei Herrn Plücker handelt es sich um einen angesehenen Arzt, dem der

Stiftungsrat gerade wegen seines hohen Engagements in der Pandemie zu hohem

Dank verpflichtet ist.

Auch Herr Bernardis hat über 20 Jahre mit Erfolg die Vogelsberger Lebensräume

aufgebaut, wofür wir ihm hohe Anerkennung aussprechen müssen.

Den Kündigungen sind viele Gespräche durch Herrn Rauwolf vorausgegangen, die

aber offensichtlich die Betroffenen nicht haben überzeugen können, die eigene

Situation zu verbessern und zu bleiben. Die Kündigungen nun aber ausschließlich

auf die Person des Herrn Rauwolf zurückzuführen, ist nicht sachgerecht, weil

auch bei den einzelnen Kündigungen persönliche und sachfremde Dinge eine Rolle

gespielt haben. Hierzu kann und will sich der Stiftungsrat aber nicht äußern,

weil aus datenschutzrechtlichen Gründen dabei Zurückhaltung geboten ist. Es gab

auch Gespräche zwischen einigen Chefärzten mit einzelnen

Stiftungsratsmitgliedern und dem Stiftungsvorstand, die aber offensichtlich

auch nicht dazu geführt haben, die Betroffenen von einer Kündigung abzuhalten.

Die bisher vorliegenden Kündigungen führen keinesfalls zum Stillstand des

Krankenhausbetriebes, die Versorgung ist gesichert. Innerhalb des Krankenhauses

gibt es aber offenbar Einzelpersonen, die das Wohl der Stiftung nicht mehr im

Blick haben und den Ruf des Herrn Rauwolf aus persönlichen Gründen beschädigen

wollen. Der Stiftungsrat hält es für verantwortungslos, gerade in Corona-Zeiten

und dem aufkommenden Omikron-Virus, Mitarbeiter des Krankenhauses Eichhof zu

verunsichern und der Stiftung hiermit einen Schaden zuzufügen. Offensichtlich

versuchen die Protagonisten auch Personen außerhalb des Krankenhauses zu

instrumentalisieren. Die Netzwerke in Lauterbach sind dem Stiftungsrat durchaus

bekannt.

Tatsache ist, dass durch die Corona-Pandemie und die dadurch bedingten Absagen

von elektiven Operationen der Kostendruck in diesem Jahr gestiegen ist, was zur

Folge hat, dass hier Einsparungspotenziale genutzt werden müssen, die auch

bestehen. Wie den allgemeinen Medien zu entnehmen war, stehen 60 % der

Krankenhäuser derzeit bundesweit unter einem erhöhten Kostendruck. Dies gilt

auch für die Krankenhäuser in Alsfeld und Fulda. In der Bundespolitik ist

bisher noch nicht entschieden, ob - wie im Jahr 2020 - finanzielle Zuwendungen

an die Krankenhäuser erfolgen werden. Aus diesem Grunde wurde vorausschauend

auch ein Gremium innerhalb des Krankenhauses gemeinsam mit den Chefärzten

gebildet, das von Herrn Dr. Ludwig geleitet wird, um Einsparpotenziale zu

eruieren und zu nutzen. Selbstverständlich ist auch hier zur Sprache gekommen,

dass einzelne Bereiche leistungsfähiger werden müssen, was nicht gerade zur

Freude aller Personen geführt hat. Der Großteil der Chefärzte hat sich hierbei

aber positiv eingebracht und eigene Ideen entwickelt. Außerdem wurden bereits

Überlegungen angestellt, wie das Patientenaufkommen nachhaltig erhöht werden

kann.

Soweit in der Presse die Befürchtung geäußert wurde, es könnten große Lücken in

der medizinischen Versorgung entstehen, trifft dies nicht zu. Hinter jedem

Chefarzt steht ein Team von Oberärzten und qualifizierten Mitarbeitern, die

durchaus in der Lage sind, kurzfristig Lücken zu überbrücken.

Soweit der Vorwurf im Raum steht, der Stiftungsrat hätte keine Veranlassung

gesehen einzugreifen, entspricht dies auch nicht den Tatsachen. Es gab sicher

in Einzelfällen auch Kommunikationsprobleme zwischen Vorstand und einzelnen

Mitarbeitern, weil sie mit Entscheidungen im operativen Bereich nicht

einverstanden waren. Dabei handelt es sich aber um einen nicht ungewöhnlichen

Vorgang. Die für den Betriebsablauf notwendigen Entscheidungen werden nicht

immer mit Wohlwollen akzeptiert. Dies gilt auch für andere Krankenhäuser. Der

Grundtenor in der Mitarbeiterschaft der Eichhof-Stiftung Lauterbach ist aber

keinesfalls so negativ wie in den Presseveröffentlichungen einseitig

dargestellt.

Bei personellen Entscheidungen haben Herr Mathias Rauwolf und der

Bereichsleiter Personal als zuständige Entscheidungsträger die betroffenen

Personen regelmäßig auch angehört und ihre Beschlüsse begründet. In diesem

Fällen gibt es natürlich immer zwei Seiten der Darstellung, die auch der

Stiftungsrat objektiv einordnen muss.

Ungeachtet dessen habe ich als Stiftungsratsvorsitzender selbst einige

Einzelgespräche mit Mitarbeitern geführt und durch eine E-Mail an alle

Chefärzte deutlich gemacht, dass es nicht Aufgabe des Stiftungsrates ist,

einzelne Kündigungen zu hinterfragen. Aus der Stiftungsverfassung ergibt sich,

dass der Vorstand für den operativen Bereich zuständig ist, der Stiftungsrat

selbst beispielsweise nur für die Berufung und Abberufung des Vorstands,

Beschlüsse über Verfassungsänderungen, die Überprüfung und Verabschiedung des

jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplans sowie die Feststellung des

Jahresabschlusses. Der Zustimmungskatalog der Verfassung sieht keinesfalls eine

Zustimmungspflicht des Stiftungsrates für einzelne Kündigungen vor.

Ungeachtet dessen ist es selbstverständlich gerade dem Stiftungsrat wichtig,

dass das Betriebsklima des Krankenhauses in einem guten Zustand ist und jeder

Mitarbeiter mit Freude an die Arbeit geht. Zu Beginn der Amtszeit des Herrn

Rauwolf waren alle Mitarbeiter hoch des Lobes, das Betriebsklima hätte sich im

Vergleich zu den vergangenen Jahren wesentlich verbessert. Erst mit der im

Spätsommer erfolgten Mitteilung, in einzelnen Bereichen Kosteneinsparungen

durchzusetzen und das Leistungspotenzial zu erhöhen sowie durch die anhaltende

Belastung der Mitarbeiter durch die Corona-Pandemie kehrte sich dann ein wenig

das Blatt mit der Folge, dass einige Mitarbeiter, die sich benachteiligt und

überlastet fühlten, Herrn Mathias Rauwolf persönlich für ihre Situation

verantwortlich machten. Zudem wurde diese Entwicklung - wie vorstehend bereits

dargelegt - von einzelnen Mitarbeitern zusätzlich geschürt. Der Stiftungsrat

als auch Herr Mathias Rauwolf haben aber das Ziel, alle Mitarbeiter bei den

angedachten und noch gemeinsam zu entwickelnden Umstrukturierungsmaßnahmen

mitzunehmen und die Eichhof-Stiftung Lauterbach weiterhin zukunftssicher

aufzustellen. Die Eichhof-Stiftung soll und wird dem Versorgungsauftrag immer

an erster Stelle nachkommen.

Die verfassungsgemäße Änderung der Organisationsstruktur war und ist sinnvoll;

sie wurde von dem vorausgegangenen Stiftungsrat initiiert und hat, wie Sie

wissen, einen langjährigen und schwierigen Prozess erfordert. Der Stiftungsrat

ist auch seiner erhöhten Aufgabe nachgekommen; die Aufgaben des Stiftungsrats

selbst sind aber weder erweitert noch wesentlich verändert worden. Der

Stiftungsrat ist nach wie vor nur ehrenamtlich tätig. Der

Stiftungsratsvorsitzende ist wöchentlich vor Ort und führt Gespräche mit dem

Vorstand, in denen alle Angelegenheiten des Krankenhauses erörtert werden. Herr

Rauwolf selbst führt regelmäßig Abteilungsleitersitzungen und Sitzungen mit

Chefärzten sowie mit dem Betriebsrat durch, so dass hier keinesfalls der

Vorwurf gerechtfertigt ist, es bestünde hier keine Zusammenarbeit unter den

Gremien, den Chefärzten und Mitarbeitern. Soweit der Vorwurf im Raum steht,

Herr Rauwolf sei nur an drei Tagen in der Woche vor Ort, trifft dies ebenfalls

nicht zu. Mit Herrn Rauwolf war von Anfang vereinbart, dass er von Montag bis

Donnerstag in der Eichhof-Stiftung präsent ist und am Freitag Homeoffice macht.

Zusätzlich ist Herr Rauwolf, wie in diesen Führungspositionen üblich, bei

Bedarf natürlich auch am Wochenende im Homeoffice für die Stiftung tätig. Dies

zu kritisieren, ist in Zeiten des Infektionsschutzes und der Corona-Pandemie

sowie der Forderung nach Homeoffice sicher lebensfremd.

Auch in Zukunft wird der Stiftungsratsvorsitzende regelmäßig an

Chefarztsitzungen und an Sitzungen mit den Abteilungsleitern teilnehmen. Sie

können versichert sein, dass wir eine möglicherweise eingetretene

Verunsicherung der Mitarbeiter durch eine Intensivierung der Kommunikation

beseitigen werden. Insoweit haben wir bereits Ideen entwickelt, wie dies

geschehen kann.

Selbst wenn der öffentliche Druck durch Einzelpersonen erhöht werden sollte,

wird sich der Stiftungsrat durch die Vorgehensweise nicht erpressbar machen.

Der Stiftungsrat wird gradlinig im Interesse der Stiftung seine Aufgaben

wahrnehmen. Auch die Mitarbeiter können versichert sein, dass wir auf ihrer

Seite stehen. Der Stiftungsrat ist jedem Mitarbeiter wegen des

aufopferungsvollen Einsatzes in der Corona-Pandemie zu höchstem Dank

verpflichtet.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerhard Schlitt

Stiftungsratsvorsitzender

Quelle: Pressemitteilung, 04.01.2022